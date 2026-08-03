В Казахстане изъяли 16 тонн товаров с нарушениями по итогам контрольных закупок

Из торгового оборота в Казахстане изъяли 16 тонн товаров на сумму более 11 млн тенге по результатам контрольных закупок. Данные опубликовал Комитет санитарно-эпидемиологического контроля. В рамках мероприятий проведено 483 расследования и 16 внеплановых проверок, общая сумма наложенных административных штрафов составила 19,2 млн тенге.

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Структура выявленных нарушений

Подавляющее большинство проблем связано с маркировкой продукции — на этот вид нарушений пришлось 92,96% всех случаев. Остальные показатели распределились следующим образом:

Категория нарушения Доля в общем числе (%) Микробиологические показатели 1,9 Введение потребителей в заблуждение 1,7 Физико-химические показатели 1,7 Токсикологические показатели 1,5 Физические факторы 0,2 Органолептические показатели 0,04

Комитет напоминает, что маркировка должна быть четкой и содержать данные на государственном и русском языках: наименование, дату изготовления, сроки и условия хранения, состав, сведения об изготовителе и стране происхождения. Наличие знака ЕАС подтверждает соответствие товара техническим регламентам Евразийского экономического союза.

Покупатели имеют право требовать у продавца декларацию или сертификат соответствия, а также свидетельство о государственной регистрации. Проверить подлинность документов можно путем сопоставления данных в них с артикулом и наименованием товара на упаковке.