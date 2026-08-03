В Казахстане долги по займам под залог личных вещей больше не будут влиять на кредитный рейтинг

Сведения о просрочках по займам в ломбардах под залог движимого имущества для личного пользования могут перестать влиять на кредитную историю граждан. Соответствующий проект постановления разработало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ломбард — залоговое кредитование

Если документ будет принят, из кредитных отчетов исключат данные о суммах просроченных платежей, количестве дней задержки, размере пеней и штрафов, а также дату последнего платежа по таким займам. При этом статус займа в истории останется "Действующий" до полного погашения обязательств или прекращения договора.

Мера касается казахстанцев, пользующихся услугами ломбардов для получения микрокредитов под залог личных вещей (например, ювелирных изделий).

Регулятор обосновывает решение тем, что займы в ломбардах полностью обеспечены залогом. В случае непогашения кредитор просто забирает имущество, поэтому такая ситуация не считается признаком неплатежеспособности заемщика. Кроме того, в АРРФР отметили, что клиенты часто осознанно не выкупают вещи, утратившие для них ценность.

Последствия для заемщиков

Изменение порядка отражения данных позволит гражданам сохранять положительный кредитный рейтинг даже при наличии долга в ломбарде. Это упростит доступ к государственным и социальным программам финансирования, где обязательным условием является отсутствие текущих просрочек.

По оценке макроэкономиста Артема Логинова, исключение специфических залоговых займов из расчета кредитного рейтинга может снизить барьеры для получения более крупных банковских кредитов или господдержки, так как риск по ломбардным займам фактически несет заложенное имущество, а не бюджет или банк.

Экспертная оценка: макроэкономист — Артём Логинов.

Срок вступления новых правил в силу не указан, так как документ находится на стадии проекта.