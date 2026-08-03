Цифровая доля кредитов казахского Halyk Bank достигла 94% при мировых лидерах в 70%

В июле 2026 года мобильное приложение Halyk SuperApp признано лучшим банковским приложением Казахстана по версии британского издания Global Brands Magazine. Оценку выставила независимая исследовательская группа, которая анализировала качество обслуживания клиентов, новизну технических решений и итоговый результат работы сервиса.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рука держит смартфон с приложением

Доля оформления новых кредитов и вкладов через приложение Halyk достигла 94%. Для сравнения: согласно данным McKinsey, изучавшей 80 крупнейших банков мира, у цифровых лидеров этот показатель составляет 70%. По данным Bain, проанализировавшего 50 европейских розничных банков, доля цифровых продаж у лидеров находится на уровне около 73%.

Высокий процент использования SuperApp зафиксирован при наличии разветвленной сети физических отделений банка по всей стране. В приложении реализованы автоматические решения: получение ответа по заявке на автокредит занимает одну минуту, доступно открытие вкладов в любое время суток.

Структура сервисов и функционал

В приложение интегрировано более 10 000 видов платежей, включая оплату коммунальных услуг, штрафов, транспортных билетов (в том числе на маршруте Алматы — Астана) и покупку билетов в кино. Инструменты финансового анализа позволяют пользователям отслеживать структуру расходов по категориям: например, доля трат на поездки может составлять 25%, на продукты — 20%, на общепит — 18%.

В рамках государственной программы по цифровизации госуслуг в Halyk SuperApp внедрено более 70 сервисов. С их помощью казахстанцы могут оформлять справки, пособия, пользоваться медицинскими сервисами и mengaksesю к цифровым документам.

По словам заместителя председателя правления Halyk Bank Михаила Хасина, доступность сервисов и скорость операций являются ключевыми KPI для ИТ-сотрудников банка. Для мониторинга работы приложения используются тысячи метрик, что позволяет оптимизировать интерфейс для совершения действий в один клик.