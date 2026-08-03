Экологические инновации школьников помогают сократить объемы промышленных отходов

Команда Carbricks из Назарбаев Интеллектуальной школы естественно-математического направления города Атырау вошла в число 18 финалистов образовательной программы Youth Eco Camp TURAQTY JOL 7.0. В финальном этапе, который прошел 31 июля в Алматы, участники защитили проект по созданию строительных блоков из промышленных отходов с применением углекислого газа.
Технология предполагает фиксацию CO₂ внутри материала, что позволит снизить потребление традиционного цемента и сократить объемы промышленных отходов. Для подготовки к защите школьники прошли курс из 80 часов лекций и практических занятий с менторами.
|Место
|Команда (город)
|1
|EcoStep (Алматы)
|2
|MineSafe (Уральск)
|3
|EcoCatalyst City (Усть-Каменогорск)
Призовой фонд текущего конкурса составил 5 миллионов тенге. Всего за семь лет работы программы TURAQTY JOL в ней приняли участие более 18 тысяч человек, а суммарный объем финансирования экологических инициатив достиг 35 миллионов тенге.
В текущем сезоне на участие в программе претендовали почти 400 команд со всего Казахстана.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.