В алматинском метрополитене с начала года задержали 310 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы на территорию станций. Об этом сообщили в МВД РК.
Сотрудники полиции изъяли 29 ножей, 62 предмета, конструктивно схожих с кастетами, и 4 боеприпаса. Досмотры проходят на фоне ежедневного пассажиропотока от 110 до 130 тысяч человек.
Для контроля безопасности в метро установлены 604 камеры видеонаблюдения. Часть оборудования работает с функцией распознавания лиц в режиме реального времени.
Начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов призвал казахстанцев соблюдать правила пользования транспортом и сообщать сотрудникам служб о подозрительных предметах или противоправных действиях.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.