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В метрополитене Алматы зафиксировали 310 попыток проноса запрещенных предметов

Казахстан

В алматинском метрополитене с начала года задержали 310 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы на территорию станций. Об этом сообщили в МВД РК.

Станция метро
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Станция метро

Сотрудники полиции изъяли 29 ножей, 62 предмета, конструктивно схожих с кастетами, и 4 боеприпаса. Досмотры проходят на фоне ежедневного пассажиропотока от 110 до 130 тысяч человек.

Для контроля безопасности в метро установлены 604 камеры видеонаблюдения. Часть оборудования работает с функцией распознавания лиц в режиме реального времени.

Начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов призвал казахстанцев соблюдать правила пользования транспортом и сообщать сотрудникам служб о подозрительных предметах или противоправных действиях.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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