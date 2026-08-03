В метрополитене Алматы зафиксировали 310 попыток проноса запрещенных предметов

В алматинском метрополитене с начала года задержали 310 человек, пытавшихся пронести запрещенные предметы на территорию станций. Об этом сообщили в МВД РК.

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Сотрудники полиции изъяли 29 ножей, 62 предмета, конструктивно схожих с кастетами, и 4 боеприпаса. Досмотры проходят на фоне ежедневного пассажиропотока от 110 до 130 тысяч человек.

Для контроля безопасности в метро установлены 604 камеры видеонаблюдения. Часть оборудования работает с функцией распознавания лиц в режиме реального времени.

Начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов призвал казахстанцев соблюдать правила пользования транспортом и сообщать сотрудникам служб о подозрительных предметах или противоправных действиях.