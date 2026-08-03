Власти Алматы предупредили о возможных прорывах воды при проверке теплосетей с 3 по 14 августа

В семи районах Алматы с 3 по 14 августа пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы проводятся для подготовки к отопительному сезону и поиска участков, требующих ремонта.
Проверки будут проходить ежедневно с 04:00 до 07:00. По данным акимата (местного исполнительного органа), горячее водоснабжение в зонах испытаний сохраняется.
Власти предупреждают о возможных последствиях технических тестов: вода может выйти на поверхность, также вероятно частичное разрушение дорожного покрытия. Жителям и гостям города рекомендуют покидать опасные участки при обнаружении прорывов и сообщать о происшествии в ТОО "Алматинские тепловые сети" или по номеру 109.
Первый этап подобных испытаний завершился 15 мая.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.