Власти Алматы предупредили о возможных прорывах воды при проверке теплосетей с 3 по 14 августа

В семи районах Алматы с 3 по 14 августа пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы проводятся для подготовки к отопительному сезону и поиска участков, требующих ремонта.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Котельная с насосами и трубами

Проверки будут проходить ежедневно с 04:00 до 07:00. По данным акимата (местного исполнительного органа), горячее водоснабжение в зонах испытаний сохраняется.

Власти предупреждают о возможных последствиях технических тестов: вода может выйти на поверхность, также вероятно частичное разрушение дорожного покрытия. Жителям и гостям города рекомендуют покидать опасные участки при обнаружении прорывов и сообщать о происшествии в ТОО "Алматинские тепловые сети" или по номеру 109.

Первый этап подобных испытаний завершился 15 мая.