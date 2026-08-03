Страх перед государственным учетом мешает казахстанцам лечить наркозависимость

Казахстанцы с наркотической зависимостью часто избегают врачей из-за страха перед государственным учетом, госпитализацией или социальным осуждением. Это приводит к тому, что помощь запрашивается на поздних стадиях — при потере работы, разрыве социальных связей или развитии психических расстройств.

Фото: freepik is licensed under public domain Страх перемен

Согласно пояснениям поведенческого аналитика Даниила Нелюбина, многие опасения пациентов не соответствуют действительности. В государственных центрах наркологической помощи постановка на учет происходит не автоматически, а при наличии конкретных условий: решение суда либо отказ пациента от добровольного наблюдения при условии, что он опасен для себя или окружающих. В остальных случаях требуется письменное согласие человека.

Варианты получения помощи и риски

Способ лечения зависит от состояния здоровья пациента и его готовности к терапии:

Амбулаторная помощь: подходит при отсутствии бреда, галлюцинаций и агрессии. Включает работу связки психиатра-нарколога и психотерапевта в частном порядке или посещение групп анонимных наркоманов (бесплатно).

подходит при отсутствии бреда, галлюцинаций и агрессии. Включает работу связки психиатра-нарколога и психотерапевта в частном порядке или посещение групп анонимных наркоманов (бесплатно). Стационарное лечение: обязательно при острых состояниях, угрожающих жизни, или выраженных нарушениях психики.

обязательно при острых состояниях, угрожающих жизни, или выраженных нарушениях психики. Государственная поддержка: плановое лечение доступно всем гражданам Казахстана через систему ОСМС; экстренная помощь при острых состояниях гарантирована бесплатно.

При выборе клиники специалист предупреждает о рисках. К опасным методам, не имеющим научных доказательств, относятся "кодирование", услуги целителей и религиозные центры по "изгнанию бесов". Особую опасность представляют домашние "детоксикации" (капельницы на дому), которые часто проводят лица без медицинского образования в нарушение протоколов.

По оценке эксперта по полномочиям органов и административным процедурам Светланы Владимировны Фёдоровой, страх перед юридическими последствиями при передозировке часто становится фатальным. Попытки "переждать" или использовать бытовые методы реанимации (ванны с водой, физическое воздействие) вместо вызова скорой помощи приводят к остановке сердца или кровоизлияниям в мозг.

Текущая ситуация с доступностью услуг характеризуется тем, что Министерство здравоохранения планирует открыть кабинеты анонимной помощи для наркозависимых во всех регионах Казахстана до 1 сентября.

Экспертная оценка: полномочия органов, обращения граждан и административные процедуры — Светлана Владимировна Фёдорова.