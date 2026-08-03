Страх перед государственным учетом мешает казахстанцам лечить наркозависимость

Казахстанцы с наркотической зависимостью часто избегают врачей из-за страха перед государственным учетом, госпитализацией или социальным осуждением. Это приводит к тому, что помощь запрашивается на поздних стадиях — при потере работы, разрыве социальных связей или развитии психических расстройств.
Согласно пояснениям поведенческого аналитика Даниила Нелюбина, многие опасения пациентов не соответствуют действительности. В государственных центрах наркологической помощи постановка на учет происходит не автоматически, а при наличии конкретных условий: решение суда либо отказ пациента от добровольного наблюдения при условии, что он опасен для себя или окружающих. В остальных случаях требуется письменное согласие человека.
Способ лечения зависит от состояния здоровья пациента и его готовности к терапии:
При выборе клиники специалист предупреждает о рисках. К опасным методам, не имеющим научных доказательств, относятся "кодирование", услуги целителей и религиозные центры по "изгнанию бесов". Особую опасность представляют домашние "детоксикации" (капельницы на дому), которые часто проводят лица без медицинского образования в нарушение протоколов.
По оценке эксперта по полномочиям органов и административным процедурам Светланы Владимировны Фёдоровой, страх перед юридическими последствиями при передозировке часто становится фатальным. Попытки "переждать" или использовать бытовые методы реанимации (ванны с водой, физическое воздействие) вместо вызова скорой помощи приводят к остановке сердца или кровоизлияниям в мозг.
Текущая ситуация с доступностью услуг характеризуется тем, что Министерство здравоохранения планирует открыть кабинеты анонимной помощи для наркозависимых во всех регионах Казахстана до 1 сентября.
Экспертная оценка: полномочия органов, обращения граждан и административные процедуры — Светлана Владимировна Фёдорова.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.