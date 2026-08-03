Казахстан создает единую точку доступа к китайской платежной системе CIPS

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали новое трёхлетнее соглашение о двустороннем валютном свопе с возможностью продления. Документ должен создать базу для расширения взаимных расчётов в теңге и юанях, поддержать торговлю и инвестиции. Параллельно стороны достигли договорённостей о запуске пилотных проектов по интеграции цифрового теңге и цифрового юаня через платформу mBridge и систему CBETS до конца 2026 года, о подключении QR-платежей через UnionPay International до конца 2026 года, а также о превращении Национальной платежной корпорации Казахстана в централизованную точку доступа к китайской системе трансграничных платежей CIPS. Обсуждались участие китайских банков в финансировании экономики Казахстана, выпуск юань-номинированных долговых инструментов и проекты в городе Алатау. Все договорённости переходят к стадии практической реализации.
Переговоры проходили с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национальной платежной корпорации Казахстана, Национального управления финансового регулирования КНР, Китайской банковской ассоциации и крупнейших коммерческих банков Китая. Итоги раскрыл советник председателя Нацбанка Бинур Жаленов.
Следующим этапом станет практическая реализация достигнутых договорённостей по всем направлениям, подчеркнул Жаленов.
По оценке специалиста по международным расчётам и платёжным системам Олега Платонова, подписание своп-соглашения фиксирует правовую базу для регулярных операций в национальных валютах, а централизация доступа к CIPS через национального оператора позволяет регулятору сохранять контроль над архитектурой трансграничных платежей и снижает операционные риски для отдельных банков.
Экспертная оценка: специалист по международным расчётам и платёжным системам — Олег Сергеевич Платонов.
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