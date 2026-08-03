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Казахстан создает единую точку доступа к китайской платежной системе CIPS

Казахстан

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали новое трёхлетнее соглашение о двустороннем валютном свопе с возможностью продления. Документ должен создать базу для расширения взаимных расчётов в теңге и юанях, поддержать торговлю и инвестиции. Параллельно стороны достигли договорённостей о запуске пилотных проектов по интеграции цифрового теңге и цифрового юаня через платформу mBridge и систему CBETS до конца 2026 года, о подключении QR-платежей через UnionPay International до конца 2026 года, а также о превращении Национальной платежной корпорации Казахстана в централизованную точку доступа к китайской системе трансграничных платежей CIPS. Обсуждались участие китайских банков в финансировании экономики Казахстана, выпуск юань-номинированных долговых инструментов и проекты в городе Алатау. Все договорённости переходят к стадии практической реализации.

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Фото: unsplash.com by Mitya Ivanov is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Переговоры проходили с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национальной платежной корпорации Казахстана, Национального управления финансового регулирования КНР, Китайской банковской ассоциации и крупнейших коммерческих банков Китая. Итоги раскрыл советник председателя Нацбанка Бинур Жаленов.

Основные направления и статус договорённостей

  • Валютный своп: подписано трёхлетнее соглашение между Нацбанком РК и Народным банком Китая с опцией продления. Цель — расширение расчётов в национальных валютах, поддержка торговли и инвестиций.
  • Цифровые валюты: согласованы два трека интеграции цифрового теңге и цифрового юаня — через международную платформу mBridge и двустороннее подключение через CBETS. Пилотные запуски планируются до конца 2026 года.
  • QR-платежи: интеграция систем Национальной платежной корпорации и UnionPay International ожидается до конца 2026 года. Упростит безналичные расчёты для граждан и бизнеса двух стран.
  • Трансграничные платежи (CIPS): Нацплатежкорпорация станет единой точкой входа для казахстанских банков в систему CIPS. Мера должна снизить фрагментацию инфраструктуры и расширить валютные расчёты в теңге и юанях.
  • Финансирование и рынок долга: стороны обсудили расширение присутствия китайских финансовых институтов в экономике Казахстана, возможность выпуска облигаций в юанях и увеличение доли китайских банков на местном рынке.
  • Город Алатау: казахстанская сторона предложила китайским партнёрам участие в развитии Алатау как центра цифровых финансов, ИИ и международного капитала.

Следующим этапом станет практическая реализация достигнутых договорённостей по всем направлениям, подчеркнул Жаленов.

По оценке специалиста по международным расчётам и платёжным системам Олега Платонова, подписание своп-соглашения фиксирует правовую базу для регулярных операций в национальных валютах, а централизация доступа к CIPS через национального оператора позволяет регулятору сохранять контроль над архитектурой трансграничных платежей и снижает операционные риски для отдельных банков.

Экспертная оценка: специалист по международным расчётам и платёжным системам — Олег Сергеевич Платонов.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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