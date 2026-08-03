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Жители Алматы пытались запретить перекрытие арыков бетонными плитами

Казахстан

Петиция с требованием ввести мораторий на перекрытие арыков бетонными плитами и разработать программу восстановления ранее закрытых участков не прошла модерацию на официальном портале epetition.kz. Об этом стало известно 3 августа. Инициативу выдвинули жители Алматы, которые считают арычную систему уникальным инженерно-экологическим комплексом, выполняющим гидрологические, климатические и эстетические функции.

Арык Чорсу
Фото: commons.wikimedia.org by Carpodacus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Арык Чорсу

Отказ в модерации означает, что обращение не будет рассмотрено государственными органами в установленном порядке рассмотрения петиций. Авторы теряют формальный механизм, обязывающий акимат дать мотивированный ответ и принять меры при наборе необходимого числа подписей. Масштаб поддержки петиции — число подписавшихся — в сообщении портала не указан.

Позиция акимата и последствия для города

В акимате Алматы закрытие отдельных участков арыков объясняют необходимостью модернизации системы и повышением безопасности пешеходов. По данным ведомства, перекрытые плитами арыки сохраняют функцию отвода дождевых и талых вод. Жители в петиции указывают на более широкие последствия: нарушение естественного увлажнения воздуха, повышение летней температуры в кварталах, снижение биоразнообразия и утрата исторического облика улиц. Конкретных данных о зафиксированных случаях подтоплений или санитарных инцидентов на перекрытых участках в материале не приводятся.

По оценке эколога Игоря Петровича Степанова, открытая арычная сеть в условиях резко континентального климата Алматы выполняет роль пассивной климатической системы: испарение воды смягчает жару, а растительность по берегам удерживает пыль. Полное или частичное перекрытие плитами прерывает этот механизм, что в долгосрочной перспективе усиливает эффект "теплового острова" в плотной застройке. Восстановление гидрологической функции после консервации в трубу или под плитами технически сложно и требует отдельного проектного решения, а не только демонтажа накритий.

На текущий момент акимат не объявил о моратории на новые перекрытия, не представил программу восстановления ранее закрытых арыков и не опубликовал график завершения модернизации. Жалоба жителей не получила официального статуса петиции, что исключает обязательный ответный цикл со стороны исполнительной власти.

Экспертная оценка: эколог, проблемы природных ресурсов — Игорь Петрович Степанов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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