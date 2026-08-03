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Фотосессии в полях подсолнухов стали причиной штрафов для 25 водителей Казахстана

Казахстан

Остановка для фотосъемки вдоль скоростной автодороги Астана — Щучинск привела к административному наказанию около 25 водителей.

Женщина улыбается в камеру
Фото: https://unsplash.com by Clay Banks is licensed under Free
Женщина улыбается в камеру

По данным Департамента полиции Акмолинской области, автомобилисты останавливаются на автобане ради снимков цветущих полей подсолнухов, игнорируя дорожную разметку и знаки "Остановка запрещена".

Исполняющий обязанности командира патрульной полиции региона Ербол Дуйсетай сообщил, что такие действия создают угрозу безопасности движения на скоростном участке трассы. В ведомстве уточнили: факт нарушения фиксируется даже в тех случаях, если водитель успел уехать до прибытия патрульного экипажа.

Полиция призвала казахстанцев использовать для фотосессий только разрешенные места. Нарушители привлекаются к административной ответственности согласно ПДД.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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