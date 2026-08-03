В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра в дикую природу

В государственном природном резервате "Иле-Балхаш" 31 июля выпустили самку амурского тигра по имени Умит. Это первый случай возвращения хищника в дикую природу Казахстана за последние 70 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Varnav, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Амурский тигр

Тигрица прибыла из России в мае 2026 года в составе группы из четырех особей, куда также вошли взрослый самец и два тигренка. Перед выпуском специалисты проверили навыки охоты Умит, ее поведение и реакцию на людей. Сейчас за перемещениями самки следят с помощью фотоловушек и спутникового GPS/GSM-ошейника.

Для возвращения хищников территорию готовили более десяти лет: создали резерват "Иле-Балхаш", построили вольеры для адаптации и увеличили численность копытных. Амурский тигр выбран для восстановления популяции из-за генетической близости к туранскому подвиду, который исчез в середине XX века.

Самец из прибывшей группы проходит поведенческие тесты; решение о его выпуске примут после подтверждения готовности к самостоятельной жизни. Тигрята останутся под наблюдением минимум до достижения 18 месяцев.