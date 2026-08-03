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Минимальная цена на сигареты в Казахстане выросла до 1060 тенге

Казахстан

Минимальная стоимость пачки из 20 сигарет, а также папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком в Казахстане выросла до 1 060 тенге. Ранее этот порог составлял 970 тенге.

Сигареты
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Сигареты

Новый тариф установлен приказом министра финансов и вступил в силу 1 августа 2026 года. Ограничение касается всех продавцов табачной продукции на территории страны.

Сроки дальнейшего повышения

Дата Минимальная цена за пачку
1 августа 2026 года 1 060 тенге
1 января 2027 года 1 120 тенге

По оценке банковского аналитика Алины Сергеевны Корнеевой, установление жесткого ценового пола направлено на сдерживание потребления табака через финансовый рычаг, однако эффективность меры зависит от контроля за серым импортом.

Несмотря на рост официальных цен, на рынке сохраняется присутствие нелегальной продукции без казахстанских акцизных марок, которая реализуется преимущественно на стихийных рынках.

Экспертная оценка: банковский аналитик — Алина Сергеевна Корнеева.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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