Жители Актау помогли девушке избежать нападения незнакомца на улице

В Актау (Казахстан) полиция задержала мужчину, который преследовал девушку на улице и высказывал ей угрозы сексуального характера. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсетях: зафиксировано, как незнакомец следует за пострадавшей, а прохожие и один из водителей вступаются за неё, укрывая в салоне автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Klaus with K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наручники

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, личности всех участников конфликта установлены. Их доставили в управление полиции города Актау и поместили в комнату временного содержания.

По факту произошедшего начато досудебное расследование, возбуждено уголовное дело. В полиции уточнили, что устанавливаются все обстоятельства, назначены необходимые следственные действия. Какую статью Уголовного кодекса Республики Казахстан вменяют задержанным, в ведомстве пока не сообщают.