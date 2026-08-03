Как казахстанцам сократить ежемесячный платеж по ипотеке на 30 процентов

Снизить ежемесячный платеж по кредиту в Отбасы Банке можно через выбор максимального срока жилищного займа и использование промежуточного кредитования.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Наследство и ипотека

Этой стратегией делится финансист Султан Елемесов. Он рекомендует оформлять промежуточный заем «Женіл» с минимальным платежом, при этом в условиях указывать переход на жилищный заем при достижении оценочного показателя (ОП) 29.

Ключевым условием для уменьшения финансовой нагрузки является требование установить максимальный срок жилищного займа — 9 лет. По словам Елемесова, такой подход сокращает сумму ежемесячных выплат еще на 25–30% после перехода с промежуточного кредита на жилищный.

Механизм работает так: минимальный платеж позволяет высвободить часть средств. Эти деньги Елемесов направляет не на депозиты Отбасы Банка, а на накопление первоначального взноса для покупки следующих объектов недвижимости.

В качестве примера финансист приводит покупку однокомнатной квартиры в 2016 году: при текущей рыночной стоимости объекта около 37 млн тенге его ежемесячный платеж составляет примерно 50 тыс. тенге.

По оценке риск-менеджера Ильи Романова, подобная стратегия переносит основной финансовый акцент с быстрого погашения основного долга на управление ликвидностью. Это позволяет заемщику создать инвестиционный резерв для новых покупок, но увеличивает общую переплату по процентам из-за максимального срока кредитования.

Экспертная оценка: риск-менеджер — Илья Романович Гусев.