Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергосистема Крыма работает с ограничениями после повреждения инфраструктуры
В Башкортостане предлагают создать завод по производству монтажной пены в Иглинском районе
Банки с огурцами снова вздулись? Эти три ошибки совершает каждая вторая хозяйка
Одна реплика может всё испортить: фразы автомобилистов, которые меняют отношение инспектора
Продажи новых легковых авто в России выросли на 13,6% за неделю
Мировые цены на нефть упали из-за снижения геополитических рисков
Кошки маскируют боль мурчанием: тревожные признаки скрытого недомогания
Перебои в работе ТВ и радио в Екатеринбурге и Свердловской области 4-5 августа
Беспилотники в Хабаровском крае помогают выявлять лесные пожары и нарушителей

Как казахстанцам сократить ежемесячный платеж по ипотеке на 30 процентов

Казахстан

Снизить ежемесячный платеж по кредиту в Отбасы Банке можно через выбор максимального срока жилищного займа и использование промежуточного кредитования.

Наследство и ипотека
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Наследство и ипотека

Этой стратегией делится финансист Султан Елемесов. Он рекомендует оформлять промежуточный заем «Женіл» с минимальным платежом, при этом в условиях указывать переход на жилищный заем при достижении оценочного показателя (ОП) 29.

Ключевым условием для уменьшения финансовой нагрузки является требование установить максимальный срок жилищного займа — 9 лет. По словам Елемесова, такой подход сокращает сумму ежемесячных выплат еще на 25–30% после перехода с промежуточного кредита на жилищный.

Механизм работает так: минимальный платеж позволяет высвободить часть средств. Эти деньги Елемесов направляет не на депозиты Отбасы Банка, а на накопление первоначального взноса для покупки следующих объектов недвижимости.

В качестве примера финансист приводит покупку однокомнатной квартиры в 2016 году: при текущей рыночной стоимости объекта около 37 млн тенге его ежемесячный платеж составляет примерно 50 тыс. тенге.

По оценке риск-менеджера Ильи Романова, подобная стратегия переносит основной финансовый акцент с быстрого погашения основного долга на управление ликвидностью. Это позволяет заемщику создать инвестиционный резерв для новых покупок, но увеличивает общую переплату по процентам из-за максимального срока кредитования.

Экспертная оценка: риск-менеджер — Илья Романович Гусев.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Газовый маршрут через Черное море не сбавляет ход: Европа продолжает забирать российское топливо
Газ
Газовый маршрут через Черное море не сбавляет ход: Европа продолжает забирать российское топливо
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Частичное отключение электричества в районе Древлянка в Петрозаводске
Искусственный интеллект помог врачам Ингушетии выявить 19 тысяч патологий
В Орловской области патрули ГИБДД получили мобильные камеры для контроля дорог
Коммерческий долг Мурманской области сократился на 12,7 млрд рублей
Сельчане Омской области смогут сами выбирать объекты для создания и ремонта
В Калужской области построят новые АЗС для борьбы с дефицитом топлива
Аналитики SuperJob определили средний запас сбережений горожан Тулы в 4,4 месяца
Как казахстанцам сократить ежемесячный платеж по ипотеке на 30 процентов
Пенсия и долги: какие ошибки в бюджете ведут к потере накоплений и росту расходов
Промышленность Саратовской области выросла на 2,4% в первом полугодии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.