Переработка лития в Казахстане позволит получать продукт с высокой стоимостью

Государственные запасы лития в Казахстане составляют 226,6 тыс. тонн. Об этом сообщили в министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Литиевый минерал в руках человека

Большая часть ресурсов сосредоточена в Восточно-Казахстанской области — там находятся семь из девяти разведанных месторождений, что составляет 78% от общего объема. По 11% запасов приходится на Алматинскую и Кызылординскую области.

Добыча и переработка

На текущий момент лицензию на добычу металла получила одна компания. Право на разработку месторождения Ахметкино в Восточно-Казахстанской области принадлежит организации со 100-процентным казахстанским участием.

Условия лицензии обязывают компанию построить перерабатывающее производство с инвестициями в размере $50 млн. Проектная мощность завода составит 30 тонн руды и 197 тонн концентрата окиси лития в год.

По оценке финансового аналитика Никиты Андреевича Волкова, объем инвестиций в $50 млн для создания перерабатывающего звена указывает на фокус компании на получении продукта с высокой добавленной стоимостью (концентрата), а не просто на добыче сырья.

Экспертная оценка: финансовый аналитик — Никита Андреевич Волков.