Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила сна после выписки: жесткие требования неонатологов перевернули представление об обустройстве кроватки
Казахстан стал лидером Центральной Азии в рейтинге безопасности для инвесторов
Наводнения в Забайкалье: вода зашла в жилые дома и приусадебные территории
Цены на установку ГБО в Тюменской области выросли в два с половиной раза
Тает во рту и никогда не горчит: главный секрет сочной куриной печени в сметанном соусе
Автобизнес и ПВЗ стали главными приоритетами предпринимателей Уфы
В Улан-Удэ разделят город на четыре архитектурные зоны с разными правилами застройки
Уровень рек в Тюменской области меняется: где вода спадает, а где растет
Школьные ранцы таят скрытую опасность: эксперт объяснил, почему бренд и цена ничего не значат

Переработка лития в Казахстане позволит получать продукт с высокой стоимостью

Казахстан

Государственные запасы лития в Казахстане составляют 226,6 тыс. тонн. Об этом сообщили в министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан.

Литиевый минерал в руках человека
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Литиевый минерал в руках человека

Большая часть ресурсов сосредоточена в Восточно-Казахстанской области — там находятся семь из девяти разведанных месторождений, что составляет 78% от общего объема. По 11% запасов приходится на Алматинскую и Кызылординскую области.

Добыча и переработка

На текущий момент лицензию на добычу металла получила одна компания. Право на разработку месторождения Ахметкино в Восточно-Казахстанской области принадлежит организации со 100-процентным казахстанским участием.

Условия лицензии обязывают компанию построить перерабатывающее производство с инвестициями в размере $50 млн. Проектная мощность завода составит 30 тонн руды и 197 тонн концентрата окиси лития в год.

По оценке финансового аналитика Никиты Андреевича Волкова, объем инвестиций в $50 млн для создания перерабатывающего звена указывает на фокус компании на получении продукта с высокой добавленной стоимостью (концентрата), а не просто на добыче сырья.

Экспертная оценка: финансовый аналитик — Никита Андреевич Волков.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Еда и рецепты
Кабачковые блины больше не будут рваться: раскрыт секрет идеальной тонкости и нежности теста
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Связь проведут в отдаленные поселки Красноярского края до конца 2026 года
Санавиация и автопоезда помогают жителям труднодоступных районов Хабаровского края
Финляндия закрыла охотничьи проходы на границе с Россией из-за чумы свиней
Медицинская помощь в Муезерском районе осложнилась из-за аварийного состояния региональной трассы
Город Свободный переводит систему теплоснабжения с угля на природный газ
Жительница Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения в Надвоицах
Администрация Орла получила предостережение прокуратуры из-за незаконной вырубки деревьев в скверах
Красный мост в Вологде закрыли для пешеходов до начала сентября
В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести перекрестках центра
В Перми строят комплекс с двумя ледовыми площадками и десятью тысячами мест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.