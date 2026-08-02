Пенсионерка из Акмолинской области осталась без выплат из-за ошибки в документах

Жительница села Петровка Сандыктауского района Акмолинской области Татьяна Журавлева два месяца не получает пенсию из-за ошибки в документах: её ошибочно признали умершей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Обман пожилой женщины мошенниками

По данным родственников, инцидент произошел в многопрофильном медицинском центре акимата Астаны (местного исполнительного органа). При регистрации смерти другого человека сотрудники учреждения использовали ИИН Журавлевой и оформили свидетельство о смерти на её имя.

В результате женщина лишилась единственного источника дохода, что сделало невозможной покупку продуктов и лекарств. Родственники пенсионерки сообщают, что неоднократно пытались исправить данные, но в медицинском центре либо не отвечают на звонки, либо просят ждать.

Семья требует провести служебное расследование для установления причин ошибки, привлечь виновных к ответственности и выплатить задолженность по пенсии.

Официальные комментарии медицинского центра и государственных органов отсутствуют. Обстоятельства дела уточняются.