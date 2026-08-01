Жители 42 аварийных домов в селе Сарайшык будут переселены в новые микрорайоны

Жители сел Талдыколь, Алга, Сарайшык, Махамбет и Тандай столкнулись с закрытием социальных объектов, переполненностью школ и износом инженерных сетей. В ряде населенных пунктов аварийное состояние зданий привело к остановке работы детского сада и Дома культуры.
В селах Талдыколь и Алга укрепляют защитные дамбы на реке Урал длиной 1,7 и 3,2 километра. Болат Акчулаков поручил закончить эти работы до начала паводкового периода 2027 года. Еще четыре проекта по берегоукреплению ждут выделения средств.
Ситуация с образованием в районе характеризуется перегрузкой учреждений и износом зданий:
В селе Сарайшык детский сад "Бүлдіршін" 1968 года постройки признан предаварийным и закрыт с мая. В очереди на места остаются 120 детей при проектной вместимости сада в 95 мест; временно их распределят в мини-центр и предшкольные классы.
Для переселения 88 жителей Сарайшыка из 42 аварийных домов строят сети газо-, водо- и электроснабжения, а также дороги в новых микрорайонах. Срок завершения работ — сентябрь.
В селе Махамбет после благоустройства многоквартирных домов часть квартир передадут жителям аварийного жилья и бюджетникам. В селе Алга Дом культуры 1957 года постройки признан аварийным и закрывается; новое здание не построят из-за моратория на возведение культурных объектов.
По состоянию систем водоснабжения и дорог:
По оценке специалиста по городской и сельской инфраструктуре Ольги Николаевны Морозовой, переселение людей из аварийного жилья напрямую зависит от готовности инженерных сетей, так как ввод домов без подключения к коммуникациям невозможен.
Экспертная оценка: специалист по городской и сельской инфраструктуре — Ольга Николаевна Морозова.
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