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Жители 42 аварийных домов в селе Сарайшык будут переселены в новые микрорайоны

Казахстан

Жители сел Талдыколь, Алга, Сарайшык, Махамбет и Тандай столкнулись с закрытием социальных объектов, переполненностью школ и износом инженерных сетей. В ряде населенных пунктов аварийное состояние зданий привело к остановке работы детского сада и Дома культуры.

Ремонт здания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт здания

В селах Талдыколь и Алга укрепляют защитные дамбы на реке Урал длиной 1,7 и 3,2 километра. Болат Акчулаков поручил закончить эти работы до начала паводкового периода 2027 года. Еще четыре проекта по берегоукреплению ждут выделения средств.

Ситуация с образованием в районе характеризуется перегрузкой учреждений и износом зданий:

  • В школе села Алга обучаются 563 ученика при расчетной вместимости 320 мест; переполнение вызвано временным размещением здесь детей из закрытого детского сада.
  • В средней школе села Талдыколь, где с 2010 года не было капитального ремонта, до сентября проведут текущий ремонт и починят отопление. Решение о капитальной реновации примут в следующем году.
  • В школе имени К. Ахмедиярова (село Тандай) обнаружили дефекты фундамента; здание отправят на обследование.

Инфраструктура и жилье

В селе Сарайшык детский сад "Бүлдіршін" 1968 года постройки признан предаварийным и закрыт с мая. В очереди на места остаются 120 детей при проектной вместимости сада в 95 мест; временно их распределят в мини-центр и предшкольные классы.

Для переселения 88 жителей Сарайшыка из 42 аварийных домов строят сети газо-, водо- и электроснабжения, а также дороги в новых микрорайонах. Срок завершения работ — сентябрь.

В селе Махамбет после благоустройства многоквартирных домов часть квартир передадут жителям аварийного жилья и бюджетникам. В селе Алга Дом культуры 1957 года постройки признан аварийным и закрывается; новое здание не построят из-за моратория на возведение культурных объектов.

По состоянию систем водоснабжения и дорог:

  • Разрабатывают проект новой станции водоочистки взамен сооружения 1967 года; финансирование обсудят при формировании бюджета.
  • Проверяют ход десяти дорожных проектов на сумму 15,3 млрд тенге.

По оценке специалиста по городской и сельской инфраструктуре Ольги Николаевны Морозовой, переселение людей из аварийного жилья напрямую зависит от готовности инженерных сетей, так как ввод домов без подключения к коммуникациям невозможен.

Экспертная оценка: специалист по городской и сельской инфраструктуре — Ольга Николаевна Морозова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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