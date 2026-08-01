В Казахстане с августа повится много новых запретов и штрафов по многим категориям

В августе 2026 года вступает в силу пакет законодательных поправок, которые меняют правила дорожного движения, порядок продажи электроники, трудовые отношения и ответственность за жестокое обращение с животными.
С 25 августа движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам будет запрещено. Передвигаться разрешат только по велодорожкам, а если они отсутствуют — по обочине или правому краю проезжей части.
Ужесточаются требования к здоровью водителей. Автомобилисты с инвалидностью и лица старше 65 лет обязаны проходить медицинский осмотр каждые два года. Право управления транспортом аннулируют, если подтверждение об отсутствии противопоказаний не появится в государственной информационной системе.
Кроме того, за грубые нарушения ПДД водителей могут обязать пересдать теоретический экзамен. Если человек не явится на проверку без уважительной причины в течение двух месяцев, его право на вождение прекратят.
Экспертный комментарий: "Перевод электросамокатов на проезжую часть при отсутствии велоинфраструктуры существенно меняет профиль риска для водителей СИМ. Теперь критически важным становится соблюдение правил приоритета и использование защитного снаряжения", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.
С 20 августа вводится запрет на продажу телефонов без верификации. Ритейлеры и интернет-магазины обязаны проверять устройства по базе IMEI, а идентификационный код должен быть зафиксирован в чеке или договоре купли-продажи.
Для граждан, ввозящих технику для личного пользования, установлен лимит: не более двух телефонов в год. Порядок заключения новых договоров сотовой связи также меняется — теперь потребуется биометрическая аутентификация абонента.
Мобильные операторы обязаны уведомлять клиентов об изменении тарифов минимум за 60 дней до повышения стоимости.
С 4 августа закон закрепляет право работников на защиту чести, достоинства и неприкосновенность частной жизни. Работодателей обяжут предоставлять письменный отказ в приеме на работу для определенных категорий: беременных женщин, родителей детей до трех лет, несовершеннолетних и людей с инвалидностью.
С 13 августа меняется ответственность педагогов и директоров школ за жизнь и здоровье учеников — она будет ограничена исключительно временем исполнения служебных обязанностей. Также вводится запрет на двойное ведение отчетности (одновременно в бумажном и электронном форматах).
Экспертный комментарий: "Обязанность работодателя письменно обосновывать отказ в найме уязвимых групп населения создает правовой инструмент для борьбы с дискриминацией на рынке труда", — отметил юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
С 20 августа усиливаются санкции за жестокое обращение с животными. В случае гибели животного виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Административные штрафы для физических лиц вырастут с 5 до 30 МРП.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.