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В Казахстане с августа повится много новых запретов и штрафов по многим категориям

Казахстан

В августе 2026 года вступает в силу пакет законодательных поправок, которые меняют правила дорожного движения, порядок продажи электроники, трудовые отношения и ответственность за жестокое обращение с животными.

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Фото: search.creativecommons by kevin dooley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Транспорт и безопасность на дорогах

С 25 августа движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам будет запрещено. Передвигаться разрешат только по велодорожкам, а если они отсутствуют — по обочине или правому краю проезжей части.

Ужесточаются требования к здоровью водителей. Автомобилисты с инвалидностью и лица старше 65 лет обязаны проходить медицинский осмотр каждые два года. Право управления транспортом аннулируют, если подтверждение об отсутствии противопоказаний не появится в государственной информационной системе.

Кроме того, за грубые нарушения ПДД водителей могут обязать пересдать теоретический экзамен. Если человек не явится на проверку без уважительной причины в течение двух месяцев, его право на вождение прекратят.

Экспертный комментарий: "Перевод электросамокатов на проезжую часть при отсутствии велоинфраструктуры существенно меняет профиль риска для водителей СИМ. Теперь критически важным становится соблюдение правил приоритета и использование защитного снаряжения", — отметил юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Связь, гаджеты и биометрия

С 20 августа вводится запрет на продажу телефонов без верификации. Ритейлеры и интернет-магазины обязаны проверять устройства по базе IMEI, а идентификационный код должен быть зафиксирован в чеке или договоре купли-продажи.

Для граждан, ввозящих технику для личного пользования, установлен лимит: не более двух телефонов в год. Порядок заключения новых договоров сотовой связи также меняется — теперь потребуется биометрическая аутентификация абонента.

Мобильные операторы обязаны уведомлять клиентов об изменении тарифов минимум за 60 дней до повышения стоимости.

Трудовые права и статус педагогов

С 4 августа закон закрепляет право работников на защиту чести, достоинства и неприкосновенность частной жизни. Работодателей обяжут предоставлять письменный отказ в приеме на работу для определенных категорий: беременных женщин, родителей детей до трех лет, несовершеннолетних и людей с инвалидностью.

С 13 августа меняется ответственность педагогов и директоров школ за жизнь и здоровье учеников — она будет ограничена исключительно временем исполнения служебных обязанностей. Также вводится запрет на двойное ведение отчетности (одновременно в бумажном и электронном форматах).

Экспертный комментарий: "Обязанность работодателя письменно обосновывать отказ в найме уязвимых групп населения создает правовой инструмент для борьбы с дискриминацией на рынке труда", — отметил юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Защита животных

С 20 августа усиливаются санкции за жестокое обращение с животными. В случае гибели животного виновнику грозит до двух лет лишения свободы. Административные штрафы для физических лиц вырастут с 5 до 30 МРП.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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