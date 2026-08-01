Неблагоприятные метеорологические условия вызовут скопление вредных выбросов в Казахстане

В пяти городах Казахстана 1 августа зафиксируют повышенную концентрацию загрязняющих веществ в воздухе. Причиной стали неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает "Казгидромет".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнённый город в смоге

По прогнозам синоптиков, НМУ ожидаются в Алматы и Балхаше. В Караганде, Жезказгане и Темиртау загрязнение воздуха усилится в ночное время.

Механизм возникновения таких условий связан с сочетанием штиля, слабого ветра, тумана или температурной инверсии. Эти факторы препятствуют рассеиванию вредных выбросов, из-за чего они скапливаются в приземном слое атмосферы.

Эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов поясняет, что при НМУ даже стандартный объем промышленных и транспортных выбросов становится опасным, так как отсутствует естественная вентиляция городского пространства.

В связи с этим жителям названных городов рекомендуют ограничить прогулки, особенно вблизи автомобильных трасс. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, аллергикам и пациентам с хроническими болезнями легких советуют иметь при себе необходимые медикаменты.

Экспертный комментарий: "Важно разделять погодные аномалии и системное загрязнение. НМУ не создают вредные вещества, а лишь делают видимым реальный уровень эмиссий предприятий и транспорта, которые в обычные дни просто рассеиваются ветром", — отметил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.