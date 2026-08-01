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Новый центр онкологии в Алматы объединит диагностику и реабилитацию в одном месте

Казахстан

В Алматы построят онкологический центр с роботизированной хирургией

В Алматы появится новый многопрофильный онкологический центр. Объект будет включать стационар на 250 коек и поликлинику, способную принять 350 пациентов за смену. По словам руководителя управления общественного здравоохранения города Марата Пашимова, проект уже прошел государственную экспертизу.

Медсестра готовит медицинские инструменты у капельницы
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медсестра готовит медицинские инструменты у капельницы

Инфраструктура центра объединит все этапы помощи: от первичного обследования до реабилитации. В состав комплекса войдут отделения лучевой и химиотерапии (включая дневной стационар на 80 мест), операционный блок с роботизированной хирургией, блоки реанимации и интенсивной терапии, а также эндоскопический и трансфузиологический центры.

Диагностический блок объединит молекулярно-генетическую, патоморфологическую и клинико-диагностическую лаборатории. Для управления процессами создадут цифровой медицинский архив и ситуационный центр. Фармацевтическая служба центра получит автоматизированную систему подготовки противоопухолевых препаратов.

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что наличие специализированных лабораторий внутри одного комплекса сокращает время между постановкой диагноза и началом лечения, что критически важно для онкологии.

Масштаб медицинского строительства в городе

Новый онкоцентр является частью более крупной программы развития здравоохранения Алматы. Сейчас в городе строятся десять медицинских объектов:

  • реконструкция Городской клинической больницы №7;
  • два родильных дома и пять поликлиник;
  • новый корпус Детской городской клинической больницы №2;
  • сейсмоусиление городской поликлиники №16.

Параллельно разрабатывается проектно-сметная документация еще по 12 объектам, выход на строительную площадку по ним намечен на 2027 год.

Экспертный комментарий: "Прохождение государственной экспертизы — это ключевой этап, который подтверждает техническую безопасность и соответствие проекта строительным нормам. Однако для жителей фактическим результатом станет не запуск здания, а ввод в эксплуатацию всего диагностического оборудования", — отметил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Также в городе идет капитальный ремонт медцентров: на трех объектах работы завершены, два находятся на финальной стадии.

Экспертная проверка:
  • специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
  • региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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