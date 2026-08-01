Минтранс Казахстана завершил работы по благоустройству вокзалов в Улытау

В области Улытау завершили реконструкцию трех железнодорожных вокзалов на станциях Жанаарка, Кызылжар и Каражал. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
На всех объектах заменили кровлю, обновили внутреннюю и внешнюю отделку. Модернизировали инженерные сети: системы водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения. Помимо зданий, реконструировали перроны, благоустроили прилегающие территории и создали новые эвакуационные выходы.
При отделке использовали пожаробезопасные материалы казахстанского производства.
Эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что обновление кровли и инженерных сетей в старых зданиях является критически важным этапом: без этого косметический ремонт теряет смысл из-за рисков протечек и аварий в сетях.
В ходе работ существующие здания вокзалов были сохранены. Технические характеристики и интенсивность движения поездов распределились следующим образом:
Экспертный комментарий: "Сохранение зданий 1950-х и 70-х годов при капитальном ремонте требует тщательной проверки несущих конструкций. Важно, чтобы модернизация сетей соответствовала современным нагрузкам, иначе износ фундамента может нивелировать эффект от новой отделки", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В Министерстве транспорта заявили, что проведенные работы улучшат транспортное обслуживание и создадут комфортные условия для пассажиров в регионе.
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