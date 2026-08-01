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Минтранс Казахстана завершил работы по благоустройству вокзалов в Улытау

Казахстан

В области Улытау завершили реконструкцию трех железнодорожных вокзалов на станциях Жанаарка, Кызылжар и Каражал. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Пассажиры ждут поезд ночью
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пассажиры ждут поезд ночью

Объем работ и технические решения

На всех объектах заменили кровлю, обновили внутреннюю и внешнюю отделку. Модернизировали инженерные сети: системы водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения. Помимо зданий, реконструировали перроны, благоустроили прилегающие территории и создали новые эвакуационные выходы.

При отделке использовали пожаробезопасные материалы казахстанского производства.

Эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что обновление кровли и инженерных сетей в старых зданиях является критически важным этапом: без этого косметический ремонт теряет смысл из-за рисков протечек и аварий в сетях.

Параметры объектов и пассажиропоток

В ходе работ существующие здания вокзалов были сохранены. Технические характеристики и интенсивность движения поездов распределились следующим образом:

  • Жанаарка: здание 1971 года постройки, площадью 315,1 кв. м. Ежедневно через станцию проходит 12 пассажирских поездов (направления: Астана, Алматы, Караганда, Жезказган, Павлодар, Кызылорда, Мангистау и Бейнеу).
  • Кызылжар: здание 2012 года постройки, площадью 103,8 кв. м. Ежедневно курсирует 10 поездов по тем же направлениям.
  • Каражал: здание 1958 года постройки, площадью 395,94 кв. м. Станция обслуживает два пассажирских поезда, связывающих населенный пункт с Карагандой.

Экспертный комментарий: "Сохранение зданий 1950-х и 70-х годов при капитальном ремонте требует тщательной проверки несущих конструкций. Важно, чтобы модернизация сетей соответствовала современным нагрузкам, иначе износ фундамента может нивелировать эффект от новой отделки", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

В Министерстве транспорта заявили, что проведенные работы улучшат транспортное обслуживание и создадут комфортные условия для пассажиров в регионе.

Экспертная проверка:
  • специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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