Минтранс Казахстана завершил работы по благоустройству вокзалов в Улытау

В области Улытау завершили реконструкцию трех железнодорожных вокзалов на станциях Жанаарка, Кызылжар и Каражал. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пассажиры ждут поезд ночью

Объем работ и технические решения

На всех объектах заменили кровлю, обновили внутреннюю и внешнюю отделку. Модернизировали инженерные сети: системы водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения. Помимо зданий, реконструировали перроны, благоустроили прилегающие территории и создали новые эвакуационные выходы.

При отделке использовали пожаробезопасные материалы казахстанского производства.

Эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что обновление кровли и инженерных сетей в старых зданиях является критически важным этапом: без этого косметический ремонт теряет смысл из-за рисков протечек и аварий в сетях.

Параметры объектов и пассажиропоток

В ходе работ существующие здания вокзалов были сохранены. Технические характеристики и интенсивность движения поездов распределились следующим образом:

Жанаарка: здание 1971 года постройки, площадью 315,1 кв. м. Ежедневно через станцию проходит 12 пассажирских поездов (направления: Астана, Алматы, Караганда, Жезказган, Павлодар, Кызылорда, Мангистау и Бейнеу).

здание 1971 года постройки, площадью 315,1 кв. м. Ежедневно через станцию проходит 12 пассажирских поездов (направления: Астана, Алматы, Караганда, Жезказган, Павлодар, Кызылорда, Мангистау и Бейнеу). Кызылжар: здание 2012 года постройки, площадью 103,8 кв. м. Ежедневно курсирует 10 поездов по тем же направлениям.

здание 2012 года постройки, площадью 103,8 кв. м. Ежедневно курсирует 10 поездов по тем же направлениям. Каражал: здание 1958 года постройки, площадью 395,94 кв. м. Станция обслуживает два пассажирских поезда, связывающих населенный пункт с Карагандой.

Экспертный комментарий: "Сохранение зданий 1950-х и 70-х годов при капитальном ремонте требует тщательной проверки несущих конструкций. Важно, чтобы модернизация сетей соответствовала современным нагрузкам, иначе износ фундамента может нивелировать эффект от новой отделки", — отметила специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

В Министерстве транспорта заявили, что проведенные работы улучшат транспортное обслуживание и создадут комфортные условия для пассажиров в регионе.