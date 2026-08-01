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Грузинский завод Black Sea Petroleum меняет российскую нефть на сырье из Казахстана и Ливии

Казахстан

Нефтезавод в Грузии переходит на сырье из Казахстана и Ливии

Оператор нефтяного терминала Кулеви в Грузии компания Black Sea Petroleum начала замену российского сырья альтернативными источниками. В июле завод уже принял и переработал нефть из Казахстана; поставки из этой страны продолжатся в августе.

Аэросъемка нефтяного завода с резервуарами хранения
Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены
Аэросъемка нефтяного завода с резервуарами хранения

Решение затрагивает логистику поставок сырой нефти в регион и меняет структуру импорта предприятия. Конечная цель — полный отказ от российской нефти к августу-сентябрю 2026 года.

Помимо казахстанского сырья, компания заключила контракт с международным трейдером на поставку нефти из Ливии. Первые партии ливийской нефти ожидаются в период с 20 по 30 августа. Данное соглашение действует до конца 2027 года с возможностью пролонгации.

Источник сырья Сроки и статус
Казахстан Прием начался в июле, продолжается в августе
Ливия Поставки запланированы на 20-30 августа; контракт до конца 2027 года
Россия Полный отказ к августу-сентябрю 2026 года

Переход осуществляется при поддержке Европейской комиссии. В июле Еврокомиссия подтвердила сотрудничество с Black Sea Petroleum, отметив, что шестимесячный переходный период нужен именно для поиска и внедрения альтернативных источников сырья взамен российских.

Для предприятия это означает необходимость перенастройки логистических цепочек и управления рисками при смене поставщиков. Black Sea Petroleum заявляет, что данные меры обеспечат бесперебойную работу завода в условиях смены рынков сбыта.

Событие напрямую влияет на энергетический транзит в регионе. Снижение зависимости грузинского НПЗ от российского сырья меняет баланс нефтепродуктов на Южном Кавказе и может привести к перераспределению грузопотоков в Каспийско-Черноморском бассейне.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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