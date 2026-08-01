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Министерство энергетики Казахстана опровергло слухи о полной остановке КТК

Казахстан

Министерство энергетики Казахстана опровергло слухи о полной остановке Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Представитель ведомства Асель Серикпаева заявила, что такой сценарий не рассматривается.

Промышленный комплекс на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленный комплекс на закате

Статус транспортировки и объемы

31 июля работа нефтепровода была временно приостановлена. Несмотря на это, прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка не прекращались. С 1 августа объем приема нефти зафиксирован на уровне 100 тыс. тонн в сутки.

Дальнейший рост объемов транспортировки теперь напрямую зависит от скорости постановки танкеров под погрузку на морском терминале. В министерстве подчеркнули, что поддерживают связь с КТК и поставщиками сырья.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что стабильность этого маршрута критична для бюджета страны, так как через КТК проходит более 80% всего казахстанского экспорта нефти.

Причины сбоев и риски безопасности

Сбои в работе терминала связаны с серией атак беспилотников на танкеры. В ночь на 30 июля были атакованы два судна: NIFFOS SIFNOS (грузило нефть "Тенгизшевройла") и MARATHI. На первом судне возник пожар, который удалось потушить без пострадавших и разливов нефти. После атаки на MARATHI в шести милях от терминала погрузку временно остановили.

Ранее в июле под ударом оказались танкеры ASIA, NISSOS IOS и Nordic Zenith, перевозившие нефть "Тенгизшевройла", Кашагана, "Матен Петролеум" и ExxonMobil. В связи с этим Министерство энергетики и МИД Казахстана обсудили вопросы безопасности инфраструктуры с иностранными партнерами.

Экспертный комментарий: "Подобные инциденты на морском терминале создают операционный риск для всего экспортного коридора. Даже при работающем трубопроводе затор из судов в порту может привести к переполнению резервуаров и последующему ограничению добычи на месторождениях", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Структура собственности КТК

Консорциум принадлежит группе акционеров, среди которых государственные компании и частные операторы:

  • Россия — 24%;
  • НК "КазМунайГаз" — 19%;
  • Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%;
  • Лукойл Интернешнл Гмбх — 12,5%;
  • Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%;
  • Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%;
  • "КТК Компани" (ООО) — 7%;
  • Ostльные участники (BG Overseas Holdings, Eni International, Kazakhstan Pipeline Ventures, Oryx Caspian Pipeline) владеют долями от 1,75% до 2%.
Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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