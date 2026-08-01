Две гражданки России эвакуированы вертолетом с пиков Заилийского Алатау

Две гражданки России получили травмы при самостоятельных восхождениях на пики Заилийского Алатау в Алматинской области. Их эвакуировали в больницу вертолетом Ми-8, сообщили в пресс-службе Департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) г. Алматы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Вертолет над городом

Первый инцидент произошел на пике "Октябренок" (высота 3480 метров) в Карасайском районе. 22-летняя альпинистка, находившаяся в составе группы, получила открытый перелом ноги. Второе происшествие зафиксировано на пике "Маяковский" (4208 метров) в Талгарском районе. 34-летняя россиянка также пострадала при подъеме, подробности травмы не уточняются.

Спасательные работы велись в сложных высокогорных условиях: пилотам приходилось садиться на ограниченные площадки на крутых склонах. На борту вертолета работали спасатели и врачи МЧС. Воздушное судно доставило пострадавших на вертолетную площадку Городской клинической больницы № 4 в Алматы, где их передали медицинскому персоналу для оказания стационарной помощи.

Контекст и риски

Ранее спасателям Алматы приходилось эвакуировать подростка, у которого ухудшилось состояние из-за горной болезни. Эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова отмечает, что подъемы на высоту свыше 3000-4000 метров без надлежащей акклиматизации и страховки несут риск тяжелых травм и острой горной болезни, а эвакуация с таких отметок вертолетом всегда сопряжена с высокой авиационной опасностью и зависит от погодных условий.