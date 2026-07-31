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В Астане установят тысячу блокираторов на окна в квартирах с детьми

Казахстан

В Астане (Казахстан) в квартирах семей с детьми установят около тысячи блокираторов на окна для предотвращения падения несовершеннолетних. Об этом сообщили на официальном сайте столичного акимата.

Мальчик у окна смотрит на детскую площадку
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мальчик у окна смотрит на детскую площадку

Меры реализуются в рамках акции "Безопасное окно", которую организуют Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города совместно с полицией и волонтерами. Мобильные группы обходят многоэтажные дома согласно спискам, чтобы смонтировать устройства, ограничивающие степень открытия оконных рам.

Группы распределены по районам столицы для максимального охвата жилого фонда. По словам специалиста, имеющийся запас в тысячу блокираторов будет дополняться по мере расширения программы.

Специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова отмечает, что подобные технические средства являются важным уровнем защиты, однако они не заменяют прямой надзор взрослых. Важно понимать: москитные сетки не обладают несущей способностью и не могут удержать вес ребенка.

Статистика происшествий

Необходимость установки ограничителей подтверждают данные по городу. По сведениям городского здравоохранения, с начала года в Астане зафиксировано 60 случаев выпадения детей из окон. Девять детей погибли до прибытия бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось о критическом всплеске инцидентов: за одни сутки из окон многоэтажек выпали четверо детей. Двое из них скончались, еще двое оказались в тяжелом состоянии и были госпитализированы.

"Для обеспечения безопасности в многоэтажных домах критически важно исключить доступ детей к подоконникам. Рекомендуется убирать стулья, столы и другие предметы мебели от оконных проемов, чтобы ребенок не мог использовать их как опору для подъема", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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