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Экстремальная жара до +44°С и пыльные бури охватят регионы Казахстана

Казахстан

На 1 августа Казгидромет выпустил штормовые предупреждения для большинства регионов Казахстана. Синоптики прогнозируют сочетание экстремальной жары до +44°С, шквалистого ветра, града и пыльных бурь.

Фонтан с людьми в городе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Фонтан с людьми в городе

Температурные пики и пожарные риски

Наиболее высокая температура зафиксирована в южных областях. В Туркестанской области столбики термометров поднимутся до +44°С (в Шымкенте — до +41°С, в Туркестане — до +43°С). В Кызылординской области ожидается до +43°С (в Кызылорде — до +42°С), а в Мангистауской и Жамбылской областях температура достигнет +40°С.

В связи с жарой во многих регионах объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Этот статус действует для Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, а также в Атырауской области и Алматы.

"Сочетание экстремальных температур и низкой влажности почвы резко повышает риск быстрого распространения огня даже от локального источника. В таких условиях любая искра может привести к масштабному пожару, который будет сложно локализовать из-за шквалистого ветра", — отметил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Штормовые ветра и осадки

Сильные ветры затронут северные и западные территории. В Костанайской и Северо-Казахстанской областях порывы юго-западного ветра составят 15-20 м/с, с усилением до 23-28 м/с. В области Жетысу в районе Алакольских озер ветер достигнет 25 м/с.

Осадки в виде дождя, грозы и града ожидаются в следующих регионах.

  • Астана: во второй половине дня пройдут дождь и град, ветер до 20 м/с, температура +37°С.
  • Акмолинская область: градус жары на юге и востоке до +37°С, порывы ветра 15-20 м/с.
  • Павлодарская область: на западе и севере возможны шквал и град, температура до +38°С.
  • Западно-Казахстанская область: дождь и гроза на западе, севере и востоке, ветер до 20 м/с.

Пыльные бури прогнозируются в Атырауской и Туркестанской областях, где порывы ветра составят от 15 до 20 м/с.

Эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова подчеркивает, что шквалистый ветер в сочетании с пыльными бурями существенно снижает видимость на дорогах и создает дополнительные риски для транспортной инфраструктуры региона.

Экспертная проверка:
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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