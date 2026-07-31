В Астане (Казахстан) прошли рейды по дворам многоэтажных домов для поиска незаконных заграждений, которые блокируют проезд пожарных машин, скорой помощи и полиции. Проверку провели сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), прокуратуры, полиции и акимата города.
Инспекторы искали бетонные блоки, цепи и шлагбаумы. По словам специалистов, жильцы устанавливают такие препятствия, чтобы зарезервировать парковочные места или закрыть въезд посторонним автомобилям. В случае ЧС подобные конструкции задерживают прибытие экстренных служб.
Эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что самовольная установка шлагбаумов часто становится следствием конфликта между жителями и городскими службами из-за дефицита парковочного пространства.
Исполняющий обязанности начальника ДЧС Астаны Омиржан Тукушев заявил, что рейды проводятся регулярно. Их цель — устранить препятствия и разъяснить горожанам правила пожарной безопасности.
"С технической точки зрения любое препятствие во дворе, не согласованное с пожарным надзором, превращает жилой массив в зону повышенного риска, так как время развертывания сил при пожаре ограничено регламентом", — отметил эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
В госорганах сообщили, что по всем выявленным нарушениям принимаются меры согласно законодательству. Ранее в рамках акции "Еркін жол жүру" аналогичные проверки охватили также подъездные пути к социальным объектам и доступ к источникам противопожарного водоснабжения.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.