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В Астане прошли рейды по поиску незаконных заграждений во дворах домов

Казахстан

В Астане (Казахстан) прошли рейды по дворам многоэтажных домов для поиска незаконных заграждений, которые блокируют проезд пожарных машин, скорой помощи и полиции. Проверку провели сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), прокуратуры, полиции и акимата города.

Шлагбаум на въезде
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шлагбаум на въезде

Инспекторы искали бетонные блоки, цепи и шлагбаумы. По словам специалистов, жильцы устанавливают такие препятствия, чтобы зарезервировать парковочные места или закрыть въезд посторонним автомобилям. В случае ЧС подобные конструкции задерживают прибытие экстренных служб.

Эксперт по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что самовольная установка шлагбаумов часто становится следствием конфликта между жителями и городскими службами из-за дефицита парковочного пространства.

Меры реагирования

Исполняющий обязанности начальника ДЧС Астаны Омиржан Тукушев заявил, что рейды проводятся регулярно. Их цель — устранить препятствия и разъяснить горожанам правила пожарной безопасности.

"С технической точки зрения любое препятствие во дворе, не согласованное с пожарным надзором, превращает жилой массив в зону повышенного риска, так как время развертывания сил при пожаре ограничено регламентом", — отметил эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

В госорганах сообщили, что по всем выявленным нарушениям принимаются меры согласно законодательству. Ранее в рамках акции "Еркін жол жүру" аналогичные проверки охватили также подъездные пути к социальным объектам и доступ к источникам противопожарного водоснабжения.

Экспертная проверка:
  • специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
  • эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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