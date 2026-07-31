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Акимат Алматы выкупит девять участков для расширения территории школы №20

Казахстан

Акимат Алматы инициировал принудительное отчуждение почти 50 земельных участков и объектов недвижимости для государственных нужд. Соответствующие постановления подписал глава города Дархан Сатыбалды.

Строители на стройплощадке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на стройплощадке

Транспорт и инфраструктура Медеуского района

Наибольший объем изъятий затронул Медеуский район, где планируется строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Под снос или выкуп попали объекты по Кульджинскому тракту, включая участки 58, 56, 56/3, 58/3, 56/4, 56/6, 56/9, 56/10, 56/11, 34/4, 58/6, 56/17, 56/15, 56/18, 56/13, 56/14, 56/16, 56/2 и 56б. Отдельно отмечено изъятие 13 квартир по адресу Кульджинский тракт, 56/8. Срок завершения процедур по ТПУ установлен до 31 декабря 2027 года.

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что при реализации подобных проектов критически важно оценивать не только факт выкупа земли, но и соответствие итогового объекта фактическим нагрузкам транспортного потока в данной локации.

Также в Медеуском районе до конца 2027 года изымут три участка в микрорайоне Музтау (дома 527, 250 и 531) для строительства базовых станций канатных дорог.

Расширение социальных объектов и промзон

Для увеличения территории школы №20 город выкупит девять участков в квадрате улиц Нарынкольская, Потанина, Ярославская и Герцена. Список включает дома 275/13 по ул. Жангильдина, 15 и 21, 21а по ул. Ярославской, 162/17 (два участка) и 157/19 по ул. Нур Алем, а также дома 154а по ул. Герцена и 154а/25 на пересечении улиц Герцена и Ярославская. Срок выкупа — до 31 декабря 2028 года.

В Алатауском районе под расширение индустриальной зоны отчуждают около 0,3 га земли в микрорайоне Алгабас (улица 7, участок 142/3). Работы должны завершить до конца 2027 года.

Экспертный комментарий: "Принудительное изъятие земель для госнужд часто становится точкой острого конфликта между собственником и городом. Главный риск здесь заключается в разнице между кадастровой стоимостью объекта и реальной рыночной ценой компенсации", — отметила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Зеленые зоны Турксибского района

В микрорайоне Кайрат Турксибского района планируют создать парки и скверы. Для этого до 31 декабря 2027 года город изымет три участка под номерами 297/14, 297/24 и 297/25.

Ответственность за выплату компенсаций собственникам в соответствии с законодательством возложена на Управление земельных отношений акимата Алматы.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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