МВД Республики Казахстан инициировало расследование из-за ложных сведений о коррупции

Министерство внутренних дел Республики Казахстан инициировало уголовное расследование после публикации видеоролика, в котором иностранец утверждает, что приобрел казахстанское гражданство за деньги.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наручники и молоток

На кадрах из социальных сетей мужчина отвечает на вопрос о том, как он прошел тестирование на знание государственного языка. По его словам, в Казахстане "все покупается", а страна является коррумпированной. Впрочем, позже в этом же ролике автор положительно отозвался о жителях республики.

В МВД сообщили, что личность автора установили — им оказался гражданин сопредельного государства. По результатам проверки ведомство заявило: информация о покупке гражданства не соответствует действительности и является ложной.

Юрист по государственным закупкам Алексей Никитин отмечает, что публичные заявления о коррупционных схемах при получении государственных документов требуют документального подтверждения. В противном случае такие утверждения могут быть квалифицированы как распространение заведомо ложных сведений.

Статус расследования

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. МВД Казахстана координирует свои действия с зарубежными коллегами для проведения необходимых процессуальных мероприятий. Точная статья, по которой ведется следствие, а также текущее местонахождение мужчины не разглашаются.

Экспертный комментарий: "Важно различать личное мнение о коррумпированности системы и конкретное обвинение в совершении преступления. Если факт передачи денег за паспорт не подтвержден, подобные заявления переходят из плоскости критики в плоскость правонарушения", — отметил комплаенс-офицер Ксения Руднева.

Представители МВД призвали граждан Казахстана проявлять бдительность и не распространять в сети непроверенную или заведомо ложную информацию.

Экспертная проверка: юрист по государственным закупкам Алексей Никитин

комплаенс-офицер, специалист по антикоррупционным процедурам Ксения Руднева