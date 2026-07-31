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Влияние курса российского рубля на стоимость казахстанского тенге

Казахстан

По итогам торгов в пятницу на Казахстанской фондовой бирже (КФБ) курс доллара США снизился на 0,78 тенге и составил 473,81 тенге. Объём сделок по валютной паре сократился на $72,42 млн до $366,70 млн.

Пачка долларов на приборной панели автомобиля в дождливый день
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Пачка долларов на приборной панели автомобиля в дождливый день

Курс евро установился на уровне 546,04 тенге, российский рубль — 5,96 тенге, китайский юань — 70,15 тенге.

Объём торгов и динамика курса

Снижение валютного курса при параллельном сокращении объёма торгов указывает на отсутствие избыточного спроса на доллар в текущем сегменте биржевого рынка. Резкое падение ликвидности почти на 17% по сравнению с предыдущей сессией может свидетельствовать об ожидании игроков новых сигналов от Национального банка или внешних рынков, а также о сезонном факторе завершения рабочей недели.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что незначительное укрепление тенге при низкой активности участников не формирует устойчивого тренда: реальный баланс спроса и предложения на валютном рынке проявляется при достаточных объёмах, позволяющих оценить глубину рынка.

Кросс-курсы и внешние факторы

Динамика пары доллар-теньге в значительной степени определяется движением доллара на мировых площадках и курсом рубля, учитывая высокую долю российской валюты в торговом обороте Казахстана. Текущий курс рубля в 5,96 тенге сохраняет валютную корзину в зоне комфорта для платежного баланса, однако любое ускорение обесценивания российской валюты автоматически создаёт давление на тенге через импортный канал.

Экспертная проверка:
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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