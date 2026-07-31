Как и почему изменится жизнь граждан Казахстана с 1 августа

Регулирование связи и цифровая гигиена

С 20 августа операторы сотовой связи Казахстана теряют возможность менять стоимость тарифных планов без уведомления клиентов. Теперь компании обязаны предупреждать абонентов о повышении цен не менее чем за 60 календарных дней через SMS-сообщения и публикацию на официальных сайтах.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пенсионер с деньгами

Одновременно с этим вводятся меры по борьбе с использованием подставных лиц при регистрации номеров. Заключение договора на новую SIM-карту теперь потребует прохождения биометрической идентификации личности.

Рынок мобильных устройств также подвергнется ограничению: с 20 августа запрещается продажа телефонов, не прошедших верификацию. Продавцы в магазинах и на интернет-площадках обязаны предоставлять IMEI устройства для проверки его регистрации в сетях Казахстана.

Банковский сектор и ипотека

Ряд банков пересматривают тарифные политики. Банк ЦентрКредит с 12 августа вводит комиссию в размере 10% за внесение наличных российских рублей на счета физических лиц (через кассы, банкоматы и терминалы). KMF Bank обновляет стоимость услуг по приему и пересчету выручки для юрлиц и ИП с 1 августа, а Bereke Bank с 24 августа корректирует тарифы на операции с наличными и внешнеэкономическую деятельность для клиентов плана "Собери тариф сам".

В финансовом секторе возобновляется программа льготного кредитования "Умай" от Отбасы банка. На программу выделено 45 млрд тенге. Максимальный заем для работающих женщин с официальным доходом составит 50 млн тенге на срок до 25 лет.

Экспертный комментарий: "Ограниченный объем финансирования программы "Умай" при высоком спросе может привести к быстрому исчерпанию лимитов, что потребует от заемщиков оперативной подачи заявок и строгого соответствия критериям банка", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Налоги и трудовые гарантии

Для бизнеса август становится периодом закрытия отчетности по итогам первого полугодия 2026 года. Крайним сроком сдачи деклараций по корпоративному (КПН) и индивидуальному подоходному налогам (ИПН), а также отчетов по специальным налоговым режимам, станет 25 августа.

С 4 августа вступают в силу поправки в Трудовой кодекс. В базовые гарантии включены защита чести, достоинства и неприкосновенности частной жизни работника. Работодатели обязаны письменно уведомлять сотрудников об изменении условий труда и предоставлять письменные объяснения причин отказа в приеме на работу отдельным категориям граждан.

Педагоги с 13 августа получают защиту от дублирования отчетности: запрещается требовать заполнения одних и тех же данных одновременно в бумажном и электронном виде, если они уже внесены в государственную информационную систему.

Налоговый консультант Ирина Зайцева подчеркивает, что пропуск сроков подачи полугодовой отчетности до 25 августа повлечет за собой не только начисление пени, но и риск административной ответственности для предпринимателей.

Транспорт, право и соцобеспечение

С 25 августа меняется механизм перечисления алиментов: получателям необходимо открыть специальный банковский счет. Это позволит защитить средства от взыскания по другим долгам получателя (алименты не будут использоваться для погашения иных обязательств).

В дорожном секторе вводятся новые правила: водители старше 65 лет должны проходить медкомиссию раз в два года, а нарушители ПДД могут быть направлены на повторную проверку знаний. Для пользователей электросамокатов с 25 августа запрещается движение по тротуарам — перемещение разрешено только по велосипедным дорожкам или крайней правой полосе.

Экспертный комментарий: "Перенос движения электросамокатов на проезжую часть требует четкой разметки и контроля со стороны полиции, так как без этого механизм разделения потоков пешеходов и микромобильности будет работать неэффективно", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

В сфере государственного управления продолжается внедрение цифрового тенге. Инструмент будет применяться в госзакупках (лекарства, топливо, стройматериалы) через смарт-контракты для автоматического контроля целевого использования бюджетных средств.