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Казахстан создает независимую инфраструктуру для стимуляции дождей в регионах

Казахстан

В Туркестанской области обкатывают технологию искусственных дождей

В Туркестанской области запущен пилотный проект по искусственному увеличению количества осадков. Специалисты из ОАЭ обучают казахстанских экспертов методам управления погодой для борьбы с засухой.

Ливневой сток во время дождя
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Ливневой сток во время дождя

Программа подготовки включает обучение метеорологическому анализу, планированию полетных миссий и применению технических средств для стимуляции дождя. Также казахстанских коллег учат оценивать реальную эффективность проведенных операций. По данным Центра поддержки цифрового правительства, целью проекта является создание собственной независимой инфраструктуры Казахстана в этой сфере.

Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова отмечает, что внедрение подобных технологий требует четкой привязки к конкретным точкам водосбора. Без детальной карты рельефа и понимания того, куда именно упадут осадки, эффект от таких работ может оказаться локальным или нулевым.

Планы по масштабированию

На текущем этапе проект носит экспериментальный характер и ограничен одной областью. В дальнейшем технологию планируют распространить на другие регионы страны.

В Центре поддержки цифрового правительства заявляют, что Туркестанская область в перспективе может стать региональным хабом для подготовки специалистов. Предполагается, что накопленным опытом Казахстан сможет делиться с другими государствами Центральной Азии.

Экспертный комментарий: "Переход от обучения к полноценной эксплуатации инфраструктуры подразумевает не только навыки пилотов, но и наличие парка специализированных самолетов, а также постоянный запас реагентов. Важно понимать разницу между разовыми вылетами по контракту с ОАЭ и созданием собственного операционного цикла", — отметил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
  • специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
  • региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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