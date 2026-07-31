Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон стал роскошью после сорока: Сати Казанова призналась в физическом истощении из-за дочери
Россия обеспечит Киргизию топливом на 95% до конца 2026 года
В аэропортах России стало спокойнее: мониторы взяли задержки рейсов под контроль
Безопасность офисов треснула по швам: кража диска с Николасом Кейджем привела к иску на миллионы
Производство золота на месторождении Кызыл Казахстана сократилось на 11% за первое полугодие
Всё случилось совсем не так: комик Галустян пресёк слухи о предательстве в семье
Британская компания извлечет иттрий на ванадиевом месторождении Баласаускандык Казахстана
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла

Экспорт Казахстана в дальнее зарубежье подорожал почти на 30%

Казахстан

Стоимость казахстанского экспорта в мае выросла на 24,5%

В мае текущего года средние цены на товары, поставляемые Казахстаном на внешние рынки, увеличились на 24,5% относительно мая прошлого года. Согласно данным LS, основной рост цен зафиксирован в поставках странам за пределами СНГ — здесь подорожание составило 29,3%. Для партнеров из СНГ рост оказался минимальным и составил 2,7%.

Нефтяное поле на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Нефтяное поле на закате

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что столь резкий разрыв в динамике цен между рынками СНГ и дальнего зарубежья может быть связан с различиями в контрактных обязательствах и влиянием мировых котировок на сырьевые товары.

Лидеры роста: нефть и металлы

Наибольший скачок стоимости затронул нефтепродукты и цветные металлы. Цена на сырую нефть из битуминозных пород и продукты её переработки выросла на 40,3%. Также значительный рост показали каучук и резина (+31,5%), а также медь и изделия из неё (+30,8%).

В группе металлов и химической промышленности зафиксированы следующие изменения:

  • цинк: +17,8%;
  • пластмассы и изделия из них: +14,6%;
  • ферросплавы: +12%;
  • трубы и профили из черных металлов: +11,4%.

Умеренный рост цен затронул оксид алюминия (+5,2%), каменный уголь (+4,5%) и удобрения (+3,7%).

Агропромышленный сектор и товары с отрицательной динамикой

В продовольственном сегменте подорожание затронуло молочную продукцию и яйца (+5,7%), муку (+5,3%), сахар и кондитерские изделия (+3,2%), а также напитки (+2%). Стоимость пшеницы осталась практически стабильной с ростом на 0,8%.

Экспертный комментарий: "Положительная динамика цен на экспортную продукцию не всегда означает рост прибыли компаний. Важно понимать, вызвано ли это увеличением добавленной стоимости или же является следствием внешнего ценового давления и рыночной конъюнктуры", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Ряд позиций продемонстрировал снижение стоимости. Наиболее заметное падение цен зафиксировано по следующим категориям:

  • нефтяной газ: -15,6%;
  • свинец и изделия из него: -15,3%;
  • ячмень: почти -15%;
  • шерсть и ткани из конского волоса: -12,8%;
  • плоский прокат: -11,6%;
  • хлопок: -9,4%.

Также снизилась стоимость полуфабрикатов из железа и стали (-5,6%) и водорода (-2,6%).

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.