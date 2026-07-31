Экспорт Казахстана в дальнее зарубежье подорожал почти на 30%

В мае текущего года средние цены на товары, поставляемые Казахстаном на внешние рынки, увеличились на 24,5% относительно мая прошлого года. Согласно данным LS, основной рост цен зафиксирован в поставках странам за пределами СНГ — здесь подорожание составило 29,3%. Для партнеров из СНГ рост оказался минимальным и составил 2,7%.
Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что столь резкий разрыв в динамике цен между рынками СНГ и дальнего зарубежья может быть связан с различиями в контрактных обязательствах и влиянием мировых котировок на сырьевые товары.
Наибольший скачок стоимости затронул нефтепродукты и цветные металлы. Цена на сырую нефть из битуминозных пород и продукты её переработки выросла на 40,3%. Также значительный рост показали каучук и резина (+31,5%), а также медь и изделия из неё (+30,8%).
В группе металлов и химической промышленности зафиксированы следующие изменения:
Умеренный рост цен затронул оксид алюминия (+5,2%), каменный уголь (+4,5%) и удобрения (+3,7%).
В продовольственном сегменте подорожание затронуло молочную продукцию и яйца (+5,7%), муку (+5,3%), сахар и кондитерские изделия (+3,2%), а также напитки (+2%). Стоимость пшеницы осталась практически стабильной с ростом на 0,8%.
Экспертный комментарий: "Положительная динамика цен на экспортную продукцию не всегда означает рост прибыли компаний. Важно понимать, вызвано ли это увеличением добавленной стоимости или же является следствием внешнего ценового давления и рыночной конъюнктуры", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.
Ряд позиций продемонстрировал снижение стоимости. Наиболее заметное падение цен зафиксировано по следующим категориям:
Также снизилась стоимость полуфабрикатов из железа и стали (-5,6%) и водорода (-2,6%).
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.