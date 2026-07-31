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Производство золота на месторождении Кызыл Казахстана сократилось на 11% за первое полугодие

Казахстан

Поставки золотого сплава Доре из России в Казахстан были временно приостановлены в период с конца мая по начало июня. Причиной стал указ президента РФ Владимира Путина, который затронул логистику между Амурским гидрометаллургическим комбинатом (ГМК) и казахстанской компанией Solidcore Resources plc.

Финансовый рынок и золотые слитки
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Финансовый рынок и золотые слитки

Перебои в поставках привели к накоплению запасов металла и снижению объемов производства. По итогам первого полугодия выпуск золота в эквиваленте на предприятиях группы сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 267 тыс. унций.

Влияние на добычу и выручку

Наибольшее падение зафиксировано на месторождении Кызыл, концентрат с которого отправляется на переработку на Дальний Восток РФ: производство золота в концентрате там упало на 11% до 179 тыс. унций. В то же время добыча на Варваринском месторождении выросла на 17%, достигнув 88 тыс. унций.

Несмотря на логистический сбой, компания зафиксировала рост финансовых показателей благодаря высоким мировым ценам на золото и увеличению продаж. Выручка Solidcore за полугодие выросла на 199% до $972 млн. Объем продаж увеличился на 97%, достигнув 205 тыс. унций.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что значительный рост выручки при одновременном падении физического объема добычи в некоторых сегментах указывает на доминирующее влияние внешних рыночных цен над операционными показателями компании.

Локализация переработки и инвестиции

Для снижения зависимости от сторонних предприятий Solidcore реализует проект Ертис гидрометаллургического комбината (ЕГМК) в Павлодаре. Проектная документация уже прошла государственную строительную экспертизу, получено экологическое разрешение.

В июле компания подписала соглашение о финансировании строительства ЕГМК на сумму $600 млн. Средства распределены поровну: $300 млн выделит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и еще $300 млн — синдикат коммерческих банков (ING, Société Générale и Abu Dhabi Commercial Bank).

Экспертный комментарий: "Переход от использования сторонних мощностей, таких как Амурский ГМК, к собственному заводу меняет структуру рисков компании: операционный риск зависимости от политики соседнего государства заменяется капитальными рисками строительства и ввода объекта в эксплуатацию", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Перспективы оловянного проекта

Компания также готовит запуск месторождения Сырымбет в Северо-Казахстанской области. Решение о начале строительства ожидается в сентябре 2026 года, а промышленная добыча должна стартовать в 2028 году. Объем инвестиций в проект оценивается в $227,8 млн.

Согласно данным компании, переоценка запасов Сырымбета показала увеличение ресурсов олова до 286 тыс. тонн (против прежних 206 тыс. тонн), при этом запасы меди сократились с 74 тыс. до 55 тыс. тонн. Планируемый ежегодный объем добычи составит 11 тыс. тонн олова.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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