Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт Казахстана в дальнее зарубежье подорожал почти на 30%
Сон стал роскошью после сорока: Сати Казанова призналась в физическом истощении из-за дочери
Россия обеспечит Киргизию топливом на 95% до конца 2026 года
В аэропортах России стало спокойнее: мониторы взяли задержки рейсов под контроль
Безопасность офисов треснула по швам: кража диска с Николасом Кейджем привела к иску на миллионы
Производство золота на месторождении Кызыл Казахстана сократилось на 11% за первое полугодие
Всё случилось совсем не так: комик Галустян пресёк слухи о предательстве в семье
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла

Британская компания извлечет иттрий на ванадиевом месторождении Баласаускандык Казахстана

Казахстан

Британский инвестор планирует добычу иттрия в Кызылординской области

Компания Ferro-Alloy Resources намерена извлекать редкоземельный металл иттрий параллельно с добычей ванадия на месторождении Баласаускандык. Об этом производитель сообщил в уведомлении для биржи AIX.

Редкоземельные металлы
Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Редкоземельные металлы

Решение принято на фоне роста мирового спроса и цен на редкоземельные элементы (РЗЭ). Согласно данным анализа проб, содержание иттрия в руде составляет около 100 граммов на тонну. В рамках общего процесса переработки ванадия компания рассчитывает извлекать порядка 40% этого металла.

В документе Ferro-Alloy Resources указывает, что с учетом текущей рыночной стоимости и концентрации иттрий является самым ценным элементом в группе извлекаемых РЗЭ. Возможность промышленного извлечения других редкоземельных металлов компания еще оценивает на предмет экономической целесообразности.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что добавление нового компонента в производственную цепочку позволяет компании диверсифицировать выручку, не создавая при этом отдельного инфраструктурного проекта, так как извлечение планируется в рамках существующего процесса переработки.

Кадровые изменения и финансирование

Одновременно с планами по добыче РЗЭ компания объявила о смене руководства. С середины октября 2026 года пост генерального директора займет Питер Секкер, имеющий 40-летний опыт реализации горнодобывающих проектов. Действующий глава компании Ник Бриджен перейдет на должность заместителя председателя совета директоров без исполнительных функций.

Ранее Ferro-Alloy Resources заявляла о намерении инвестировать 520 млн долларов в разработку ванадиевого месторождения в Кызылординской области.

Экспертный комментарий: "Важно разделять общую стоимость проекта и фактически вложенные средства. Заявленные инвестиции в размере 520 млн долларов отражают масштаб намерений инвестора, однако реальный темп финансирования будет зависеть от этапов освоения месторождения", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Энергетика
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Шоу-бизнес
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта
Россия направила в Киргизию 1 957 тонн пшеничной муки и растительного масла
Облицовка фасада без ошибок: что скрывают продавцы материалов и почему стены начинают гнить
Рубашка вместо платья и аксессуар: секреты образов, которые покоряют в 2026 году
Владельцы земель обязаны немедленно уничтожать борщевик Сосновского
Жители Ташкента направили 39 100 сообщений о сбоях электроснабжения через бота
Узбекистан зафиксировал падение добычи природного газа на 16,4% в первом полугодии 2026 года
Трещины на лапах собаки: 7 скрытых причин, которые нельзя игнорировать
Пациенток Новосибирского перинатального центра направят в другие роддома региона в августе
Киргизия, Казахстан и Узбекистан поддерживают создание общего визового режима
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.