Британская компания извлечет иттрий на ванадиевом месторождении Баласаускандык Казахстана

Британский инвестор планирует добычу иттрия в Кызылординской области

Компания Ferro-Alloy Resources намерена извлекать редкоземельный металл иттрий параллельно с добычей ванадия на месторождении Баласаускандык. Об этом производитель сообщил в уведомлении для биржи AIX.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

Решение принято на фоне роста мирового спроса и цен на редкоземельные элементы (РЗЭ). Согласно данным анализа проб, содержание иттрия в руде составляет около 100 граммов на тонну. В рамках общего процесса переработки ванадия компания рассчитывает извлекать порядка 40% этого металла.

В документе Ferro-Alloy Resources указывает, что с учетом текущей рыночной стоимости и концентрации иттрий является самым ценным элементом в группе извлекаемых РЗЭ. Возможность промышленного извлечения других редкоземельных металлов компания еще оценивает на предмет экономической целесообразности.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что добавление нового компонента в производственную цепочку позволяет компании диверсифицировать выручку, не создавая при этом отдельного инфраструктурного проекта, так как извлечение планируется в рамках существующего процесса переработки.

Кадровые изменения и финансирование

Одновременно с планами по добыче РЗЭ компания объявила о смене руководства. С середины октября 2026 года пост генерального директора займет Питер Секкер, имеющий 40-летний опыт реализации горнодобывающих проектов. Действующий глава компании Ник Бриджен перейдет на должность заместителя председателя совета директоров без исполнительных функций.

Ранее Ferro-Alloy Resources заявляла о намерении инвестировать 520 млн долларов в разработку ванадиевого месторождения в Кызылординской области.

Экспертный комментарий: "Важно разделять общую стоимость проекта и фактически вложенные средства. Заявленные инвестиции в размере 520 млн долларов отражают масштаб намерений инвестора, однако реальный темп финансирования будет зависеть от этапов освоения месторождения", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков

специалист по проектному финансированию Алексей Крупин