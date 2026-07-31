Британская компания извлечет иттрий на ванадиевом месторождении Баласаускандык Казахстана

Компания Ferro-Alloy Resources намерена извлекать редкоземельный металл иттрий параллельно с добычей ванадия на месторождении Баласаускандык. Об этом производитель сообщил в уведомлении для биржи AIX.
Решение принято на фоне роста мирового спроса и цен на редкоземельные элементы (РЗЭ). Согласно данным анализа проб, содержание иттрия в руде составляет около 100 граммов на тонну. В рамках общего процесса переработки ванадия компания рассчитывает извлекать порядка 40% этого металла.
В документе Ferro-Alloy Resources указывает, что с учетом текущей рыночной стоимости и концентрации иттрий является самым ценным элементом в группе извлекаемых РЗЭ. Возможность промышленного извлечения других редкоземельных металлов компания еще оценивает на предмет экономической целесообразности.
Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что добавление нового компонента в производственную цепочку позволяет компании диверсифицировать выручку, не создавая при этом отдельного инфраструктурного проекта, так как извлечение планируется в рамках существующего процесса переработки.
Одновременно с планами по добыче РЗЭ компания объявила о смене руководства. С середины октября 2026 года пост генерального директора займет Питер Секкер, имеющий 40-летний опыт реализации горнодобывающих проектов. Действующий глава компании Ник Бриджен перейдет на должность заместителя председателя совета директоров без исполнительных функций.
Ранее Ferro-Alloy Resources заявляла о намерении инвестировать 520 млн долларов в разработку ванадиевого месторождения в Кызылординской области.
Экспертный комментарий: "Важно разделять общую стоимость проекта и фактически вложенные средства. Заявленные инвестиции в размере 520 млн долларов отражают масштаб намерений инвестора, однако реальный темп финансирования будет зависеть от этапов освоения месторождения", — отметил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.