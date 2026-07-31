Атаки беспилотников на КТК вынудили Тенгизшевройл сменить маршрут экспорта

Компания "Тенгизшевройл" (ТШО) возобновила экспорт нефти через грузинский порт Батуми после трехмесячного перерыва. По данным источников Reuters, по этому маршруту уже отправлено около 20 тыс. тонн сырья.

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Схема транспортировки предполагает перевозку нефти железной дорогой до терминала в Батуми с последующей перевалкой на танкеры для доставки через Черное море в Турцию. В самой компании ТШО детали коммерческой деятельности не комментируют.

Причины смены маршрута

Переориентация потоков вызвана остановкой отгрузок по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). 30 июля терминал в Южной Озереевке под Новороссийском приостановил работу из-за атаки беспилотников на танкеры. Для Казахстана это критический узел, так как через КТК проходит более 80% всего экспорта нефти, включая сырье с месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Риск перебоев на основном маршруте вынуждает ТШО задействовать альтернативы. Помимо порта Батуми, компания использует нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, а до мая 2026 года направляла объемы по трубопроводу "Дружба" в Германию.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что зависимость от одного транспортного коридора создает высокую концентрацию операционных рисков. В таких условиях использование нескольких маршрутов становится способом минимизировать потери от внезапных остановок инфраструктуры.

Инфраструктура и объемы

Маршрут через Батуми не является новым: в марте этого года ТШО экспортировала через него около 97 тыс. тонн нефти, возобновив поставки после трехлетнего простоя.

Нефтяной терминал в Батуми принадлежит казахстанской компании "КазТрансОйл". Пропускная способность объекта составляет 12 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Экспертный комментарий: "Перевалка нефти через порт Батуми с использованием ж/д транспорта существенно дороже и медленнее, чем трубопроводный транспорт. Это вынужденная мера, которая позволяет избежать полной остановки экспорта, но влияет на логистические издержки", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.