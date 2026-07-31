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Поголовье кур-несушек в селе Малое Белое Казахстана увеличится до 1,53 миллиона голов

Казахстан

Компания "Адель Кус" расширит мощности своей яичной птицефабрики в селе Малое Белое Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Согласно заявлению о намечаемой деятельности, объем производства вырастет со 176 млн до 350 млн яиц в год.

Птичник с курами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Птичник с курами

Сроки и инфраструктура проекта

Строительство новых объектов запланировано на 2026 год. Срок реализации проекта составит 12 месяцев, а ввод в эксплуатацию намечен на конец 2027 года. Расчетный срок службы расширенной фабрики — 50 лет.

Для достижения новых показателей компания построит восемь корпусов для промышленного стада и два корпуса для ремонтного молодняка. Это позволит увеличить поголовье кур-несушек с 780 тыс. до 1,53 млн голов. Инфраструктура проекта также включает:

  • кормозавод и три зерносклада;
  • яйцесклад с мощностью сортировки 120 тыс. единиц в час;
  • два газгольдера по 10 кубометров и газовые котлы отопления;
  • угольную печь-крематор (годовое потребление шубаркольского угля — 24 тонны).

Никита Волков отмечает, что увеличение производственных мощностей почти в два раза требует синхронного расширения складской и логистической базы, чтобы избежать затоваривания при росте выпуска.

Экологические механизмы и переработка

В проекте предусмотрен утилизационный цикл: в убойном цехе установят котел для производства мясокостной муки из отходов, которую будут использовать в качестве корма. Птичий помет планируют перерабатывать в органические удобрения для собственных полей компании.

На текущий момент "Адель Кус" располагает двумя площадками: производственной зоной площадью 19 га и участком для компостирования помета (7 га). В пиковый период с декабря по март объем помета достигает 30 тыс. тонн.

Экспертный комментарий: "Переход на газовые котлы и переработку отходов в удобрения снижает экологическую нагрузку, но требует четкого контроля за соблюдением санитарных зон при таком резком росте поголовья птицы", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Собственность и структура бизнеса

Единственным владельцем "Адель Кус" является Игорь Тищенко. В его портфель активов, зарегистрированных в селе Малое Белое, также входят "Петропавловский Бройлер", "Племенной птицеводческий репродуктор" и "Торговый дом Адель".

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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