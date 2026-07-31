Скрытый рынок крипты в Казахстане может составить до 90% всех операций

Введение налоговых каникул в сочетании с полноценной криптоамнистией может обеспечить приток в экономику Казахстана от $2 млрд до $5 млрд в течение ближайших двух-трех лет. Об этом заявила основатель криптоплатформы CustodianOne Галия Сейдалиева.
По официальным данным, с операциями по цифровым активам связаны более 1,5 млн граждан Казахстана. При этом объем торгов на площадках МФЦА составил около $700-800 млн, что, по мнению Сейдалиевой, является лишь малой частью рынка. До 90% операций проводятся на зарубежных биржах и в теневых P2P-сетях.
Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что разрыв между официальным оборотом и реальными объемами торгов указывает на высокую степень недоверия инвесторов к текущим механизмам легализации активов в стране.
Ожидаемый объем средств распределяется по трем основным направлениям:
Экспертный комментарий: "Важно различать заявленный потенциальный приток капитала и фактически заведенные средства. Оценка в $5 млрд является прогнозной и напрямую зависит от отсутствия бюрократических барьеров при реализации амнистии", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.
Предложение о сохранении 0% ИПН до конца 2028 года рассматривается не как потеря доходов, а как инструмент привлечения капитала. Согласно логике Сейдалиевой, бюджет получит выгоду через косвенные налоги и развитие инфраструктуры:
В контексте региональной конкуренции Казахстан позиционируется как альтернатива токсичным офшорам для капитала из стран СНГ, включая Россию и Беларусь. Инструментами привлечения выступают МФЦА и новая свободная экономическая зона Alatau Crypto City.
Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов подтвердил возможность предоставления налоговых льгот владельцам криптовалют при соблюдении определенных условий.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.