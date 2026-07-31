Скрытый рынок крипты в Казахстане может составить до 90% всех операций

Потенциал криптоамнистии для экономики Казахстана

Введение налоговых каникул в сочетании с полноценной криптоамнистией может обеспечить приток в экономику Казахстана от $2 млрд до $5 млрд в течение ближайших двух-трех лет. Об этом заявила основатель криптоплатформы CustodianOne Галия Сейдалиева.

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По официальным данным, с операциями по цифровым активам связаны более 1,5 млн граждан Казахстана. При этом объем торгов на площадках МФЦА составил около $700-800 млн, что, по мнению Сейдалиевой, является лишь малой частью рынка. До 90% операций проводятся на зарубежных биржах и в теневых P2P-сетях.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что разрыв между официальным оборотом и реальными объемами торгов указывает на высокую степень недоверия инвесторов к текущим механизмам легализации активов в стране.

Источники возможного притока капитала

Ожидаемый объем средств распределяется по трем основным направлениям:

Розничные инвесторы: от $1 млрд до $1,5 млрд могут поступить в казахстанские банки при условии установления нулевой ставки индивидуального подоходного налога (ИПН).

от $1 млрд до $1,5 млрд могут поступить в казахстанские банки при условии установления нулевой ставки индивидуального подоходного налога (ИПН). Крупные держатели и майнеры: около $1,5-2 млрд могут быть легализованы владельцами значительных запасов биткоинов, которые сейчас хранятся на "холодных" кошельках за пределами страны или в офшорах. Условием возврата средств является упрощенная проверка происхождения монет.

около $1,5-2 млрд могут быть легализованы владельцами значительных запасов биткоинов, которые сейчас хранятся на "холодных" кошельках за пределами страны или в офшорах. Условием возврата средств является упрощенная проверка происхождения монет. Иностранный Web3-капитал: от $1 млрд до $1,5 млрд могут принести технологические стартапы при релокации офисов в Alatau Crypto City и МФЦА с открытием счетов в лицензированных компаниях Нацбанка.

Экспертный комментарий: "Важно различать заявленный потенциальный приток капитала и фактически заведенные средства. Оценка в $5 млрд является прогнозной и напрямую зависит от отсутствия бюрократических барьеров при реализации амнистии", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Экономический механизм налоговых льгот

Предложение о сохранении 0% ИПН до конца 2028 года рассматривается не как потеря доходов, а как инструмент привлечения капитала. Согласно логике Сейдалиевой, бюджет получит выгоду через косвенные налоги и развитие инфраструктуры:

Потребление: легализация средств приведет к росту внутренних трат (покупка недвижимости, автомобилей), что увеличит поступления по НДС (12%), налогам на имущество и пошлинам.

легализация средств приведет к росту внутренних трат (покупка недвижимости, автомобилей), что увеличит поступления по НДС (12%), налогам на имущество и пошлинам. Корпоративный сектор: сервисные компании (биржи, кастодианы) будут работать официально, выплачивая корпоративные налоги и налоги за сотрудников.

сервисные компании (биржи, кастодианы) будут работать официально, выплачивая корпоративные налоги и налоги за сотрудников. Рынок труда: развитие сектора потребует найма программистов и аналитиков с высокими "белыми" зарплатами, что обеспечит стабильные пенсионные и социальные отчисления в бюджет.

В контексте региональной конкуренции Казахстан позиционируется как альтернатива токсичным офшорам для капитала из стран СНГ, включая Россию и Беларусь. Инструментами привлечения выступают МФЦА и новая свободная экономическая зона Alatau Crypto City.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов подтвердил возможность предоставления налоговых льгот владельцам криптовалют при соблюдении определенных условий.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков

риск-менеджер Илья Гусев