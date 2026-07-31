Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трассы превращаются в пластилин: в Свердловской области ввели жесткий режим принудительной остановки
В Кемерове зафиксировали реализацию мяса без подтверждения ветеринарной безопасности в кафе
Нижегородские вузы вошли в топ лучших учебных заведений по зарплатам химиков
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Стихия отрезала людей от мира: в Кузбассе под воду ушли все пути сообщения с поселком
Жара до +40 °C привела к возгоранию сухой травы в Мангистауской области
Сверхтонкие пленки из наночастиц упрощают очистку компонентов крови
Казахстан и Азербайджан начали прокладку подводного оптоволоконного кабеля между Баку и Актау
Скрытый рынок крипты в Казахстане может составить до 90% всех операций

Стоимость подключения к газоснабжению в Алматы достигает 1,5 млн тенге

Казахстан

Проблема "последней мили": почему Алматы не может полностью перейти на газ

Газификация частного сектора Алматы и прилегающей агломерации за последние семь лет фактически остановилась. Несмотря на заявления властей о почти полном охвате, тысячи домов продолжают использовать уголь и дрова из-за высокой стоимости подключения, отсутствия документов на жилье или несоответствия построек техническим нормам.

Работы по ремонту трубы
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Работы по ремонту трубы

По данным управления энергетики и водоснабжения Алматы, к газоснабжению не подключены 646 индивидуальных жилых домов. Однако эти цифры противоречат другим отчетам: в 2023 году управление зеленой экономики заявляло о 1 848 негазифицированных строениях. Аким города Дархан Сатыбалды уже поручил провести полную инвентаризацию жилого фонда, чтобы устранить расхождения в статистике.

Ситуация осложняется наличием около 14 тысяч самовольных построек. Эти объекты отапливаются твердым топливом, но не могут быть подключены к магистральному газу до легализации.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех обращает внимание, что высокая стоимость подключения часто становится непреодолимым барьером для жителей. В Алматы цена работ варьируется от 600 тысяч до 1,5 млн тенге, что включает проектирование и покупку оборудования.

Региональный масштаб: агломерация как источник смога

Экологическая ситуация в мегаполисе напрямую зависит от Алматинской области. В агломерации насчитывается 18 тысяч негазифицированных домов, которые потребляют 85% всего угля, реализуемого в регионе. По данным областного управления энергетики, уровень газификации по районам распределился неравномерно:

Район Уровень газификации (%)
Карасайский, Илийский, Талгарский более 90%
Жамбылский 81%
Енбекшиказахский 18%

Власти области планируют завершить подключение оставшихся домов к концу 2027 года. При этом статус "газифицированного" присваивается населенному пункту при наличии технической возможности подключения, даже если большинство жителей фактически не пользуются газом.

Экспертный комментарий: "Важно различать техническую возможность газификации района и фактический запуск котлов в домах. Без анализа реальной доступности услуги для населения показатели охвата остаются декларативными", — отметил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Финансовый барьер и социальный риск

Для социально уязвимых слоев населения стоимость подключения остается недоступной. В Алматы действует проект бесплатной газификации для таких граждан через фонд "Халык", однако охват минимален: из 126 домов в списке фактически подключены 49.

В Алматинской области государственные субсидии на подключение к газу отсутствуют. Управление энергетики области заявляет, что доступность обеспечивается за счет инструментов газораспределительных компаний: кредитов и рассрочек. Однако для жителей с низкими доходами или владельцев аварийного жилья эти механизмы не работают из-за отказов банков.

С 30 декабря 2026 года в газифицированных районах Алматы планируется запретить использование твердого и жидкого топлива. Нарушителям грозят штрафы, однако эксперты предупреждают: без реальных мер поддержки (льготных кредитов или субсидий на оборудование) запрет приведет к социальному напряжению.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Цветы и растения
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Челябинская область
Сброс воды из водохранилища в Челябинской области увеличили до 70 кубометров
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
В Кемерове зафиксировали реализацию мяса без подтверждения ветеринарной безопасности в кафе
Нижегородские вузы вошли в топ лучших учебных заведений по зарплатам химиков
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Стихия отрезала людей от мира: в Кузбассе под воду ушли все пути сообщения с поселком
Жара до +40 °C привела к возгоранию сухой травы в Мангистауской области
Сверхтонкие пленки из наночастиц упрощают очистку компонентов крови
Казахстан и Азербайджан начали прокладку подводного оптоволоконного кабеля между Баку и Актау
Скрытый рынок крипты в Казахстане может составить до 90% всех операций
Фруктоза ускоряет распространение клеток рака яичников после химиотерапии
Более 19 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии в сетях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.