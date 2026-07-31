Стоимость подключения к газоснабжению в Алматы достигает 1,5 млн тенге

Проблема "последней мили": почему Алматы не может полностью перейти на газ

Газификация частного сектора Алматы и прилегающей агломерации за последние семь лет фактически остановилась. Несмотря на заявления властей о почти полном охвате, тысячи домов продолжают использовать уголь и дрова из-за высокой стоимости подключения, отсутствия документов на жилье или несоответствия построек техническим нормам.

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По данным управления энергетики и водоснабжения Алматы, к газоснабжению не подключены 646 индивидуальных жилых домов. Однако эти цифры противоречат другим отчетам: в 2023 году управление зеленой экономики заявляло о 1 848 негазифицированных строениях. Аким города Дархан Сатыбалды уже поручил провести полную инвентаризацию жилого фонда, чтобы устранить расхождения в статистике.

Ситуация осложняется наличием около 14 тысяч самовольных построек. Эти объекты отапливаются твердым топливом, но не могут быть подключены к магистральному газу до легализации.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех обращает внимание, что высокая стоимость подключения часто становится непреодолимым барьером для жителей. В Алматы цена работ варьируется от 600 тысяч до 1,5 млн тенге, что включает проектирование и покупку оборудования.

Региональный масштаб: агломерация как источник смога

Экологическая ситуация в мегаполисе напрямую зависит от Алматинской области. В агломерации насчитывается 18 тысяч негазифицированных домов, которые потребляют 85% всего угля, реализуемого в регионе. По данным областного управления энергетики, уровень газификации по районам распределился неравномерно:

Район Уровень газификации (%) Карасайский, Илийский, Талгарский более 90% Жамбылский 81% Енбекшиказахский 18%

Власти области планируют завершить подключение оставшихся домов к концу 2027 года. При этом статус "газифицированного" присваивается населенному пункту при наличии технической возможности подключения, даже если большинство жителей фактически не пользуются газом.

Экспертный комментарий: "Важно различать техническую возможность газификации района и фактический запуск котлов в домах. Без анализа реальной доступности услуги для населения показатели охвата остаются декларативными", — отметил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Финансовый барьер и социальный риск

Для социально уязвимых слоев населения стоимость подключения остается недоступной. В Алматы действует проект бесплатной газификации для таких граждан через фонд "Халык", однако охват минимален: из 126 домов в списке фактически подключены 49.

В Алматинской области государственные субсидии на подключение к газу отсутствуют. Управление энергетики области заявляет, что доступность обеспечивается за счет инструментов газораспределительных компаний: кредитов и рассрочек. Однако для жителей с низкими доходами или владельцев аварийного жилья эти механизмы не работают из-за отказов банков.

С 30 декабря 2026 года в газифицированных районах Алматы планируется запретить использование твердого и жидкого топлива. Нарушителям грозят штрафы, однако эксперты предупреждают: без реальных мер поддержки (льготных кредитов или субсидий на оборудование) запрет приведет к социальному напряжению.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех

региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов