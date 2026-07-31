Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогу к кладбищу в Вилге приведут в порядок после четырех лет проблем
Хирурги из Липецка запатентовали способ лечения последствий лучевой терапии
Дума Владивостока проголосовала за кандидатуру Константина Шестакова единогласно
Сахалинская область может стать восточным сервисным центром Северного морского пути
Белорусская железная дорога запустила сервис экспресс-доставки грузов в Узбекистан
Проблема ливневок в Чите: забитые сети блокируют движение транспорта
Выпускники учебных заведений Белоруссии приступают к работе по распределению
Вкус "орешков" со сгущенкой за 15 минут: выпекаем песочные кружочки в духовке
Супертайфун DOLPHIN движется в сторону Шанхая и может повлиять на Приморье

Министерство просвещения Казахстана утвердило график учебного года на 2026–2027 годы

Казахстан

В Казахстане определили график учебного года на период с сентября 2026 по май 2027 года. Министерство просвещения утвердило сроки начала и окончания занятий, продолжительность четвертей и даты каникул.

Осенний класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Осенний класс

Учебный процесс стартует 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года. Первый и второй этапы обучения (первая и вторая четверти) продлятся по восемь недель каждая. Третья четверть станет самой длинной — она займет десять учебных недель, а четвертая вернется к стандартному восьминедельному циклу.

Политолог Антон Кудрявцев отмечает, что четкое определение сроков обучения позволяет образовательным учреждениям и семьям заранее планировать нагрузку и логистику на год вперед.

График каникул

Распределение периодов отдыха выглядит следующим образом:

  • Осенние: с 26 октября по 1 ноября 2026 года (7 дней);
  • Зимние: с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (14 дней);
  • Весенние: с 22 по 28 марта 2027 года.

Отдельный график предусмотрен для первоклассников — в феврале 2027 года им полагаются дополнительные каникулы с 8 по 14 число.

Экспертный комментарий: "Дополнительный перерыв для первых классов обусловлен необходимостью снизить адаптационную нагрузку на детей в период перехода к систематическому обучению", — отметил эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Итоговая аттестация

Помимо основного календаря, ведомство утвердило сроки проведения экзаменов для выпускников 9-х (10-х) и 11-х (12-х) классов. Конкретные даты проведения тестов в открытом доступе пока не представлены.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Шоу-бизнес
Смелость перешла все границы: Потап в Юрмале заставил Пугачёву почувствовать себя неловко
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Последние материалы
Масштабные аварии во Владивостоке оставили тысячи людей без воды и света
Численность штатных сотрудников в Орловской области снизилась на 1,1% за год
Японские школьники просят вернуть безвизовый доступ к могилам на Курилах
Переработка российской нефти в Казахстане: выгоды и операционные риски
Почему выход из метро «Театральная» перенесли с улицы Декабристов на площадь Темирканова
Погода в Казахстане разделится на экстремальный зной и грозы с градом
Вода отрезала людей от мира: тюменские медики прорвались в зону бедствия на пожарных машинах
Жители Ивановской области тратят на покупки больше среднего показателя по России
Опасность воздуха в Алматы и Астане: кому стоит ограничить прогулки
Тренерский штаб Казахстана определил список дзюдоистов для поездки в Японию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.