Министерство просвещения Казахстана утвердило график учебного года на 2026–2027 годы

В Казахстане определили график учебного года на период с сентября 2026 по май 2027 года. Министерство просвещения утвердило сроки начала и окончания занятий, продолжительность четвертей и даты каникул.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осенний класс

Учебный процесс стартует 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года. Первый и второй этапы обучения (первая и вторая четверти) продлятся по восемь недель каждая. Третья четверть станет самой длинной — она займет десять учебных недель, а четвертая вернется к стандартному восьминедельному циклу.

Политолог Антон Кудрявцев отмечает, что четкое определение сроков обучения позволяет образовательным учреждениям и семьям заранее планировать нагрузку и логистику на год вперед.

График каникул

Распределение периодов отдыха выглядит следующим образом:

Осенние: с 26 октября по 1 ноября 2026 года (7 дней);

Зимние: с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (14 дней);

Весенние: с 22 по 28 марта 2027 года.

Отдельный график предусмотрен для первоклассников — в феврале 2027 года им полагаются дополнительные каникулы с 8 по 14 число.

Экспертный комментарий: "Дополнительный перерыв для первых классов обусловлен необходимостью снизить адаптационную нагрузку на детей в период перехода к систематическому обучению", — отметил эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Итоговая аттестация

Помимо основного календаря, ведомство утвердило сроки проведения экзаменов для выпускников 9-х (10-х) и 11-х (12-х) классов. Конкретные даты проведения тестов в открытом доступе пока не представлены.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев

эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова