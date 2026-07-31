Министерство просвещения Казахстана утвердило график учебного года на 2026–2027 годы

В Казахстане определили график учебного года на период с сентября 2026 по май 2027 года. Министерство просвещения утвердило сроки начала и окончания занятий, продолжительность четвертей и даты каникул.
Учебный процесс стартует 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года. Первый и второй этапы обучения (первая и вторая четверти) продлятся по восемь недель каждая. Третья четверть станет самой длинной — она займет десять учебных недель, а четвертая вернется к стандартному восьминедельному циклу.
Политолог Антон Кудрявцев отмечает, что четкое определение сроков обучения позволяет образовательным учреждениям и семьям заранее планировать нагрузку и логистику на год вперед.
Распределение периодов отдыха выглядит следующим образом:
Отдельный график предусмотрен для первоклассников — в феврале 2027 года им полагаются дополнительные каникулы с 8 по 14 число.
Экспертный комментарий: "Дополнительный перерыв для первых классов обусловлен необходимостью снизить адаптационную нагрузку на детей в период перехода к систематическому обучению", — отметил эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Помимо основного календаря, ведомство утвердило сроки проведения экзаменов для выпускников 9-х (10-х) и 11-х (12-х) классов. Конкретные даты проведения тестов в открытом доступе пока не представлены.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.