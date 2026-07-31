Производство стройматериалов в Казахстане выросло почти на 30% за год

Рост внутреннего рынка стройматериалов: итоги 2025 года

Объем строительных работ в Казахстане по итогам 2025 года составил 10,7 трлн тенге. Ввод жилья обновил исторический максимум, достигнув 20,1 млн кв. м. На этом фоне производство строительных материалов за год выросло почти на 30% в номинальном выражении и составило 1,7 трлн тенге.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Материалы для ремонта

За два года выпуск продукции отрасли увеличился с 6,72 трлн до 9,85 трлн тенге (+46,6%). В результате строительство сейчас формирует 6,2% ВВП страны, а производство материалов — 1,1% ВВП. Доля отечественной продукции в общем внутреннем потреблении выросла с 64% в 2021 году до 71,3% к концу 2025 года.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что номинальный рост выпуска продукции на 30% может быть частично обусловлен инфляционными процессами, поэтому для оценки реального расширения мощностей необходимо сопоставлять эти данные с физическими объемами производства.

Инструменты финансирования и условия поддержки

Производство стройматериалов определено как приоритет Национального инвестиционного холдинга "Байтерек". Финансирование проектов осуществляется напрямую либо через дочерние структуры: Банк развития Казахстана (БРК) и Фонд развития предпринимательства "Даму".

Для реализации крупных инвестиционных проектов установлены следующие условия:

Минимальная сумма финансирования: от 15 млрд тенге;

Ставка вознаграждения: 12,6% годовых;

Срок кредитования: до 15 лет;

Минимальный собственный капитал заёмщика: 20%.

Дополнительно для проектов стоимостью свыше 7 млрд тенге фонд "Даму" предоставляет гарантии, которые покрывают до 30% стоимости проекта. Также доступны субсидирование ставки и программа льготного финансирования "Өрлеу".

Экспертный комментарий: "Требование по собственному участию в размере не менее 20% является стандартным фильтром риска, который подтверждает готовность инвестора разделить финансовую ответственность за проект", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

Текущие проекты и импортные риски

В Карагандинской области реализуется проект завода QazClinker по выпуску керамической плитки с проектной мощностью 1 млн кв. м в год. Общая стоимость строительства составляет 27,2 млрд тенге: БРК профинансировал 16,6 млрд тенге, а фонд "Даму" обеспечил гарантию на 7 млрд тенге.

В Астане через программу "Өрлеу" поддерживается ТОО Paving Stone Company. На выпуск сборных железобетонных изделий направлено 4,79 млрд тенге. После ввода в эксплуатацию предприятие планирует производить до 9 тысяч кв. м тротуарной плитки и бордюров в сутки с созданием 24 рабочих мест.

Несмотря на рост доли местных материалов, Казахстан продолжает импортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью. В категорию зависимых сегментов входят современное лакокрасочное покрытие, стекловолокно, отопительное оборудование и инженерная сантехника.