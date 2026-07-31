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Семья погибшей в Астане Улданы Мырзуан требует пересмотра статуса ее вдовца

Казахстан

Семья погибшего фельдшера требует пересмотра статуса вдовца в уголовном деле

Мать погибшего в Астане фельдшера Улданы Мырзуан, Салима Ешанкулова, заявила о намерении обжаловать процессуальный статус бывшего зятя Адилета Зейнела. По словам женщины, сейчас Зейнел признан потерпевшим по делу о гибели супруги, что семья считает неприемлемым.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Конфликт обострился после того, как в социальных сетях появились кадры новой свадьбы Адилета Зейнела. Салима Ешанкулова отметила, что бывший зять и его родственники не поддерживали с семьей погибшей связь и не сообщили о предстоящем торжестве.

Юрист по семейному праву Елена Пахомова поясняет, что вопросы распределения пенсионных накоплений и имущества после смерти супруга регулируются законом, однако фактическое владение активами может стать предметом гражданского спора, если права наследников были нарушены.

Споры об имуществе и пенсионных выплатах

Помимо пересмотра статуса в расследовании, родственники Улданы Мырзуан планируют через суд вернуть пенсионные накопления девушки. По данным матери погибшей, сбережения формировались с 17 лет, но после смерти фельдшера их получил супруг.

Также Ешанкулова упомянула ситуацию с автомобилем, который принадлежал Улдане. Машина оставалась у Адилета Зейнела после трагедии и была возвращена родителям девушки только 22 июля.

Экспертный комментарий: "Статус потерпевшего в уголовном процессе означает, что лицу был причинен физический, имущественный или моральный вред. Однако если сторона считает, что действия этого лица повлияли на исход событий или статус необоснован, закон позволяет подать ходатайство о пересмотре процессуального положения", — отметила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Обстоятельства трагедии

Смерть 23-летней Улданы Мырзуан наступила в результате несчастного случая при исполнении служебных обязанностей. 8 ноября 2025 года на проспекте Тауелсиздик в Астане с фасада девятиэтажного дома обрушилась кирпичная облицовка и крепление кондиционера.

Фельдшер попыталась оказать помощь пострадавшим прохожим, но сама оказалась под завалом. После десяти дней в реанимации девушка скончалась 18 ноября 2025 года.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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