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Казахстан увеличил экспорт живого скота в Центральную Азию в 1,7 раза

Казахстан

Казахстан нарастил экспорт живого скота в Центральную Азию

За январь-май 2026 года объем вывоза сельскохозяйственных животных и птиц из Казахстана вырос в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем поставок составил 717,2 тыс. голов, что в денежном выражении оценивается в $7,9 млн.

Коровы на пастбище
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Коровы на пастбище

Основной прирост обеспечил сектор птицеводства: экспорт домашних кур увеличился в два раза, достигнув 645 тыс. голов. Весь этот объем был поставлен в Таджикистан.

Значительная динамика зафиксирована и по другим категориям животных, где главным покупателем выступил Узбекистан:

  • Поставки овец выросли в 3,3 раза до 48,7 тыс. голов (закупки Узбекистана увеличились в 3,5 раза);
  • Экспорт лошадей прирос на 42,5% до 17,9 тыс. голов, из которых 17,6 тыс. ушли в Узбекистан;
  • Продажи свиней увеличились в 1,8 раза до 5,6 тыс. голов (Узбекистан закупил 3,5 тыс., Кыргызстан — 2 тыс.).

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что рост физических объемов экспорта при относительно небольшом денежном эквиваленте может свидетельствовать о низкой добавленной стоимости живого скота по сравнению с переработанной мясной продукцией.

Импорт животных демонстрирует снижение

На фоне роста экспорта закупки скота и птицы из-за рубежа сократились на 0,7%, составив 4,1 млн голов. Основную долю импорта занимает птица (куры, гуси, утки, индейки и цесарки), которую везут из России (3,5 млн голов, +6,2%) и Венгрии (436,2 тыс., +11,2%). При этом закупки птицы из Узбекистана упали в 1,7 раза до 150,4 тыс. голов.

Снижение зафиксировано и по другим категориям:

  • Поступление крупного рогатого скота (КРС) сократилось на 12,4% до 3,6 тыс. голов;
  • Импорт лошадей, ослов и мулов упал в 3,2 раза — до 384 голов.

Экспертный комментарий: "Падение импорта КРС и лошадей при одновременном росте их экспорта может указывать на изменение структуры внутреннего стада или переориентацию местных хозяйств на внешние рынки сбыта", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Текущая ситуация с торговым балансом живого скота разворачивается на фоне опасений фермеров относительно роста цен на корма из-за засухи. В Министерстве сельского хозяйства заявляют, что заготовка кормов идет по плану, поэтому риски массового сокращения поголовья или резкого подорожания мяса на внутреннем рынке отсутствуют.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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