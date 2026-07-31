Казахстан увеличил экспорт живого скота в Центральную Азию в 1,7 раза

За январь-май 2026 года объем вывоза сельскохозяйственных животных и птиц из Казахстана вырос в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общий объем поставок составил 717,2 тыс. голов, что в денежном выражении оценивается в $7,9 млн.
Основной прирост обеспечил сектор птицеводства: экспорт домашних кур увеличился в два раза, достигнув 645 тыс. голов. Весь этот объем был поставлен в Таджикистан.
Значительная динамика зафиксирована и по другим категориям животных, где главным покупателем выступил Узбекистан:
Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что рост физических объемов экспорта при относительно небольшом денежном эквиваленте может свидетельствовать о низкой добавленной стоимости живого скота по сравнению с переработанной мясной продукцией.
На фоне роста экспорта закупки скота и птицы из-за рубежа сократились на 0,7%, составив 4,1 млн голов. Основную долю импорта занимает птица (куры, гуси, утки, индейки и цесарки), которую везут из России (3,5 млн голов, +6,2%) и Венгрии (436,2 тыс., +11,2%). При этом закупки птицы из Узбекистана упали в 1,7 раза до 150,4 тыс. голов.
Снижение зафиксировано и по другим категориям:
Экспертный комментарий: "Падение импорта КРС и лошадей при одновременном росте их экспорта может указывать на изменение структуры внутреннего стада или переориентацию местных хозяйств на внешние рынки сбыта", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.
Текущая ситуация с торговым балансом живого скота разворачивается на фоне опасений фермеров относительно роста цен на корма из-за засухи. В Министерстве сельского хозяйства заявляют, что заготовка кормов идет по плану, поэтому риски массового сокращения поголовья или резкого подорожания мяса на внутреннем рынке отсутствуют.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.