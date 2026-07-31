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Аналитики AERC повысили прогноз ВВП Казахстана на 2026 год до 4,8%

Казахстан

Прогноз ВВП повышен до 4,8%, но инфляция вырастет

Аналитики AERC в июльском макроэкономическом обзоре пересмотрели ожидания по экономическому росту Казахстана на 2026 год. Согласно модели совокупного спроса и предложения, темп прироста реального ВВП теперь оценивается в 4,8% (ранее прогноз составлял 4,6%).

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Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Положительная динамика ВВП сопровождается ростом инфляционных ожиданий. Среднегодовая потребительская инфляция на 2026 год повышена с 9,0% до 10,4%. Аналитики связывают этот скачок с текущей монетарной политикой, пересмотром прогнозов по ценам в России и ростом индекса продовольственных цен ФАО. Промышленная инфляция осталась на прежнем уровне — 12,5%, что в итоге подняло среднегодовой дефлятор ВВП до 13,1% против прежних 12,1%.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что рост номинальных доходов населения может оказаться недостаточным для полной компенсации ускорения инфляции, что напрямую влияет на реальную покупательную способность граждан.

Нефтяной сектор и доходы населения

Прогноз по добыче нефти и газового конденсата увеличен с 92,5 млн до 96,4 млн тонн. Корректировка основана на фактических данных за апрель-май 2026 года и нормализации работы выносного причального устройства (ВПУ). При этом средняя цена на нефть Brent оставлена без изменений — $87 за баррель.

Рост добычи и реализация Комплексного плана по повышению доходов населения на 2026-2029 годы отразились на прогнозах по зарплатам. Ожидаемый номинальный рост среднемесячной заработной платы повышен с 13,5% до 14,2%. В результате номинальные денежные доходы населения вырастут на 14,9% (против 14,1% в апреле), а реальные доходы прибавят 4,5% вместо ранее заявленных 4,3%.

Экспертный комментарий: "Разрыв между номинальным ростом зарплат и фактическим уровнем инфляции определяет, станет ли экономический рост ощутимым для населения или же приведет к стагнации реальных доходов", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Валютные курсы и государственный бюджет

Аналитики скорректировали прогноз среднегодового курса USD/KZT в сторону укрепления тенге: с 518,5 до 511,5 за доллар. В то же время ожидается укрепление рубля — курс RUB/KZT пересмотрен с 6,1 до 6,3 тенге, что объясняется динамикой первой половины года и фундаментальными факторами поддержки российской валюты.

Показатели госбюджета демонстрируют улучшение: прогнозируемый дефицит сократился с 5,95 трлн тенге (3,5% ВВП) до 4,10 трлн тенге (2,3% ВВП). Это стало возможным благодаря росту доходов и снижению планируемых расходов.

  • Налоговые поступления: прогноз увеличен с 26,69 трлн до 27,89 трлн тенге (за счет роста ИПН, налогов на международную торговлю и повышения ставки НДС).
  • Платежный баланс: счет текущих операций останется дефицитным — (-)$15,6 млрд или 4,4% ВВП из-за ухудшения торгового баланса.
Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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