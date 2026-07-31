Проверка IMEI перед покупкой смартфона станет обязательной в Казахстане

С 20 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу поправки в законы о регулировании торговой деятельности, защите прав потребителей и связи. Новые правила обязывают продавцов смартфонов проверять идентификационный номер устройства (IMEI) в государственной базе перед совершением сделки, чтобы исключить продажу заблокированных или нелегальных гаджетов.

Фото: flickr. com by Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон

Новые обязательства ритейла и маркетплейсов

Согласно поправкам, продавец обязан убедиться, что устройство прошло верификацию и не имеет ограничений. Покупатель теперь вправе требовать IMEI-код до оплаты товара, а продавец должен фиксировать этот номер в фискальном чеке.

Изменения напрямую затрагивают маркетплейсы, где электроника занимает около 17% розничных продаж по итогам 2025 года. Площадки обязаны включить в агентские договоры с поставщиками пункт о проверке устройств на предмет блокировки в базе IMEI.

Продажа гаджетов, не прошедших верификацию, будет запрещена. Нарушение этого требования влечет административные штрафы согласно статье 415 КоАП РК:

физические лица — 90 МРП (389 тыс. тенге);

малый бизнес — 195 МРП (843 тыс. тенге);

средний бизнес — 310 МРП (1,63 млн тенге);

крупный бизнес — 600 МРП (2,6 млн тенге).

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются в 1,5-2 раза. Кроме того, предусмотрена конфискация товара или приостановка деятельности предпринимателя.

Экспертный комментарий: "Разница в цене между нелегальным и официальным аппаратом остается значительной, но когда риск блокировки становится явным и подтвержден документом, эта скидка перестает быть привлекательной для покупателя", — отметил финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

Механизм верификации и борьба с "серым" импортом

Новые нормы усиливают систему регистрации IMEI, запущенную в марте 2025 года. При установке SIM-карты устройство автоматически проверяется на подлинность номера, отсутствие в международной базе украденных устройств GSMA и легальность ввоза через налоговые и таможенные системы РК.

Устройства распределяются по трем спискам: "белый" (верифицированные), "серый" (требуют проверки в течение 30 дней) и "черный" (блокируются). По данным ATS Mediafon KZ, к середине июля 2026 года в черном списке находилось почти 1,1 млн уникальных IMEI-кодов, а в сером — более 2,2 млн.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что подобные меры направлены на сокращение теневого оборота. До запуска верификации доля нелегального импорта достигала 64%, а в сегменте Apple — до 75%. По оценкам Расула Рысмамбетова, недополученные государством налоги из-за серого рынка могли составлять 100-120 млрд тенге.

По данным директора ТОО Freedom Mobile Антона Сударикова, текущая доля официальных продаж смартфонов в среднем составляет около 60%. В первые 20 недель 2026 года выручка от официальных продаж выросла на 43% год к году, хотя этот рост частично обусловлен инфляцией и курсом доллара.

Последствия для рынка и потребителей

Прозрачность розничных продаж заставит покупателей менять привычки. Ожидается, что доля легальных каналов реализации может вырасти до 85%.

Экспертный комментарий: "Государство получает верифицированную базу устройств — кто, что и когда купил. Это фундамент для борьбы с мошенничеством и развития финтех-услуг, так как смартфон с чистым IMEI становится идентифицированным участником цифровой экономики", — отметил финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

В ответ на изменения некоторые игроки уже адаптируют бизнес-модели. В частности, Freedom Электроника запустил сервис проверки IMEI в приложении Freedom SuperApp и предложил программу trade-in по обмену "серых" устройств на официальные.

Снижение доли серого сегмента приведет к выравниванию цен на рынке, что усилит конкуренцию между официальными реселлерами и потребует от них поиска новых инструментов привлечения клиентов.