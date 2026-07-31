Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российским дачникам рассказали о переходе на электронную регистрацию построек через Госуслуги
Врачи в Оренбурге освоят медиацию для гашения конфликтов с пациентами
Инженерный разрыв между мечтой и заводом: почему серийные машины стали хуже
Ремонт теплосетей в Кемерове ограничит движение транспорта на несколько дней
Право на тишину полностью исчезло: бюрократический пресс превратил отпуск учителей в рабочие смены
Дезодорант внезапно закончился? 5 доступных и эффективных средств для вашей свежести
Почти полтонны запрещенной рыбы и осетровой икры изъяли на севере Красноярского края
Дронрейсеров и геймеров приглашают служить в БПЛА в Якутии
Зимние каникулы российских школьников в новом цикле станут короче на один день

Лишение прав грозит пожилым водителям за отсутствие данных о здоровье в базе МВД

Казахстан

В Казахстане вступили в силу поправки в закон "О дорожном движении", обязывающие водителей в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с инвалидностью, проходить медицинский осмотр раз в два года. Сведения о состоянии здоровья будут передаваться из информационной системы Министерства здравоохранения в базу данных МВД.

Пожилой водитель за рулем грузового фургона
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой водитель за рулем грузового фургона

Если подтверждение прохождения осмотра или данные об отсутствии противопоказаний к вождению не поступят в систему МВД, право управления транспортным средством будет прекращено. Поправки начали действовать с 25 августа.

В Караганде введение нормы привело к резкому увеличению очередей в поликлиниках и Центре психического здоровья, где водители проходят осмотр у терапевта, ЛОРа, психиатра и нарколога. Стоимость процедуры для пенсионеров составляет около 10 тысяч тенге.

Юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова поясняет, что автоматизация передачи данных между ведомствами упрощает контроль за соблюдением закона, однако правовые последствия отсутствия справки в базе МВД могут привести к административному прекращению права управления автомобилем.

Проблемы с доступностью лицензированных центров

Жители Караганды сообщают о многочасовом ожидании приема. По словам автолюбителей, некоторые из них не успевают пройти всех необходимых специалистов за один день из-за ограниченного количества кабинетов и врачей.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением психиатрического профиля областного центра психического здоровья Назгуль Бегайдарова подтвердила наплыв людей, начавшийся за неделю до вступления поправок в силу. По ее словам, для выдачи справок сейчас развернуты четыре специализированных кабинета.

Экспертный комментарий: "При введении новых обязательных требований к гражданам государственные органы должны обеспечить доступность медицинских услуг. В противном случае возникает риск массового лишения прав людей, которые физически не смогли пройти осмотр из-за организационных сбоев", — отметила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Нижегородская область
В Нижегородской области 3050 охотников претендуют на ограниченные квоты на добычу
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
В Польше паника: залетевший объект выявил критический провал в системе ПВО
Последние материалы
Ремонт теплосетей и водопровода вызовет перекрытия дорог в Барнауле
В Абакане планируют перекрывать надписи наркодилеров эстетичными рисунками
В Алтайском крае начали платить по 1000 рублей за добытую лисицу
В Башкортостане продадут более 40 арестованных квартир должников
Семьям детей с РАС в Благовещенске компенсируют расходы на дорогу до школы
Дорожники Свободного обновят асфальт и тротуары на улице Шевченко
Петунии получают второе лето: секретная ложка возвращает облысевшим кустам бутоны
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Масло стареет, а цепь платит первой: привод ГРМ зависит не только от пробега машины
Такси переходит на электромобили и гибриды из-за требований пассажиров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.