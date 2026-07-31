Лишение прав грозит пожилым водителям за отсутствие данных о здоровье в базе МВД

В Казахстане вступили в силу поправки в закон "О дорожном движении", обязывающие водителей в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с инвалидностью, проходить медицинский осмотр раз в два года. Сведения о состоянии здоровья будут передаваться из информационной системы Министерства здравоохранения в базу данных МВД.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой водитель за рулем грузового фургона

Если подтверждение прохождения осмотра или данные об отсутствии противопоказаний к вождению не поступят в систему МВД, право управления транспортным средством будет прекращено. Поправки начали действовать с 25 августа.

В Караганде введение нормы привело к резкому увеличению очередей в поликлиниках и Центре психического здоровья, где водители проходят осмотр у терапевта, ЛОРа, психиатра и нарколога. Стоимость процедуры для пенсионеров составляет около 10 тысяч тенге.

Юрист по административным вопросам Светлана Фёдорова поясняет, что автоматизация передачи данных между ведомствами упрощает контроль за соблюдением закона, однако правовые последствия отсутствия справки в базе МВД могут привести к административному прекращению права управления автомобилем.

Проблемы с доступностью лицензированных центров

Жители Караганды сообщают о многочасовом ожидании приема. По словам автолюбителей, некоторые из них не успевают пройти всех необходимых специалистов за один день из-за ограниченного количества кабинетов и врачей.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением психиатрического профиля областного центра психического здоровья Назгуль Бегайдарова подтвердила наплыв людей, начавшийся за неделю до вступления поправок в силу. По ее словам, для выдачи справок сейчас развернуты четыре специализированных кабинета.

Экспертный комментарий: "При введении новых обязательных требований к гражданам государственные органы должны обеспечить доступность медицинских услуг. В противном случае возникает риск массового лишения прав людей, которые физически не смогли пройти осмотр из-за организационных сбоев", — отметила юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова