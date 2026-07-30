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Туркестан станет самым жарким городом Казахстана с температурой до +44°C

Казахстан

В пятницу, 31 июля, в нескольких регионах Казахстана ожидаются грозы и сильные порывы ветра, в то время как южные области столкнутся с экстремальной жарой, где температура воздуха превысит +40°C. Данные опубликованы на сайте "Казгидромета".

Солнечный свет в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Солнечный свет в лесу

Риски осадков и штормового ветра

Неблагоприятные погодные условия затронут северные и западные территории. Дождь и гроза прогнозируются в Актобе, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Уральске и Усть-Каменогорске.

Особое внимание уделяется ветровой нагрузке. Порывы до 15-20 м/с ожидаются в Костанае, Павлодаре, Уральске, а также в южных городах Шымкенте, Таразе и Туркестане.

Климатолог Павел Лебедев отмечает, что сочетание высокой температуры с резкими порывами ветра и грозовыми фронтами создает повышенную нагрузку на городскую инфраструктуру и энергосети, увеличивая риск локальных аварий при сильном ветре.

Температурный фон: от +25°C до +44°C

Наиболее высокая температура зафиксирована в южной части страны. В Туркестане столбики термометров поднимутся до +42…+44°C, в Кызылорде — до +40…+42°C, а в Шымкенте ожидается +39…+41°C.

В центральных и северных регионах показатели будут умереннее: в Астане днем будет +35…+37°C, в Алматы — +34…+36°C. Самая низкая дневная температура прогнозируется в Уральске (+25…+27°C).

Экспертный комментарий: "Резкие температурные перепады и грозовые осадки в северных областях на фоне экстремального зноя на юге свидетельствуют о выраженной региональной дифференциации погодных условий, что требует разного подхода к обеспечению безопасности людей и объектов", — отметил климатолог, синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Сводные данные по городам

Город Температура днем Осадки/Явления Ветер (порывы)
Туркестан +42…+44°C Без осадков 8-13 м/с (до 20)
Кызылорда +40…+42°C Ясно 7-12 м/с
Шымкент +39…+41°C Без осадков 8-13 м/с (до 20)
Астана +35…+37°C Без осадков 7-12 м/с
Костанай +35…+37°C Дождь, гроза 9-14 м/с (до 20)
Уральск +25…+27°C Дождь, гроза 9-14 м/с (до 20)
Экспертная проверка:
  • климатолог, синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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