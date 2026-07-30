Туркестан станет самым жарким городом Казахстана с температурой до +44°C

В пятницу, 31 июля, в нескольких регионах Казахстана ожидаются грозы и сильные порывы ветра, в то время как южные области столкнутся с экстремальной жарой, где температура воздуха превысит +40°C. Данные опубликованы на сайте "Казгидромета".
Неблагоприятные погодные условия затронут северные и западные территории. Дождь и гроза прогнозируются в Актобе, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Уральске и Усть-Каменогорске.
Особое внимание уделяется ветровой нагрузке. Порывы до 15-20 м/с ожидаются в Костанае, Павлодаре, Уральске, а также в южных городах Шымкенте, Таразе и Туркестане.
Климатолог Павел Лебедев отмечает, что сочетание высокой температуры с резкими порывами ветра и грозовыми фронтами создает повышенную нагрузку на городскую инфраструктуру и энергосети, увеличивая риск локальных аварий при сильном ветре.
Наиболее высокая температура зафиксирована в южной части страны. В Туркестане столбики термометров поднимутся до +42…+44°C, в Кызылорде — до +40…+42°C, а в Шымкенте ожидается +39…+41°C.
В центральных и северных регионах показатели будут умереннее: в Астане днем будет +35…+37°C, в Алматы — +34…+36°C. Самая низкая дневная температура прогнозируется в Уральске (+25…+27°C).
Экспертный комментарий: "Резкие температурные перепады и грозовые осадки в северных областях на фоне экстремального зноя на юге свидетельствуют о выраженной региональной дифференциации погодных условий, что требует разного подхода к обеспечению безопасности людей и объектов", — отметил климатолог, синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.
|Город
|Температура днем
|Осадки/Явления
|Ветер (порывы)
|Туркестан
|+42…+44°C
|Без осадков
|8-13 м/с (до 20)
|Кызылорда
|+40…+42°C
|Ясно
|7-12 м/с
|Шымкент
|+39…+41°C
|Без осадков
|8-13 м/с (до 20)
|Астана
|+35…+37°C
|Без осадков
|7-12 м/с
|Костанай
|+35…+37°C
|Дождь, гроза
|9-14 м/с (до 20)
|Уральск
|+25…+27°C
|Дождь, гроза
|9-14 м/с (до 20)
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