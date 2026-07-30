Туркестан станет самым жарким городом Казахстана с температурой до +44°C

В пятницу, 31 июля, в нескольких регионах Казахстана ожидаются грозы и сильные порывы ветра, в то время как южные области столкнутся с экстремальной жарой, где температура воздуха превысит +40°C. Данные опубликованы на сайте "Казгидромета".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Солнечный свет в лесу

Риски осадков и штормового ветра

Неблагоприятные погодные условия затронут северные и западные территории. Дождь и гроза прогнозируются в Актобе, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Уральске и Усть-Каменогорске.

Особое внимание уделяется ветровой нагрузке. Порывы до 15-20 м/с ожидаются в Костанае, Павлодаре, Уральске, а также в южных городах Шымкенте, Таразе и Туркестане.

Климатолог Павел Лебедев отмечает, что сочетание высокой температуры с резкими порывами ветра и грозовыми фронтами создает повышенную нагрузку на городскую инфраструктуру и энергосети, увеличивая риск локальных аварий при сильном ветре.

Температурный фон: от +25°C до +44°C

Наиболее высокая температура зафиксирована в южной части страны. В Туркестане столбики термометров поднимутся до +42…+44°C, в Кызылорде — до +40…+42°C, а в Шымкенте ожидается +39…+41°C.

В центральных и северных регионах показатели будут умереннее: в Астане днем будет +35…+37°C, в Алматы — +34…+36°C. Самая низкая дневная температура прогнозируется в Уральске (+25…+27°C).

Экспертный комментарий: "Резкие температурные перепады и грозовые осадки в северных областях на фоне экстремального зноя на юге свидетельствуют о выраженной региональной дифференциации погодных условий, что требует разного подхода к обеспечению безопасности людей и объектов", — отметил климатолог, синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев.

Сводные данные по городам

Город Температура днем Осадки/Явления Ветер (порывы) Туркестан +42…+44°C Без осадков 8-13 м/с (до 20) Кызылорда +40…+42°C Ясно 7-12 м/с Шымкент +39…+41°C Без осадков 8-13 м/с (до 20) Астана +35…+37°C Без осадков 7-12 м/с Костанай +35…+37°C Дождь, гроза 9-14 м/с (до 20) Уральск +25…+27°C Дождь, гроза 9-14 м/с (до 20)

Экспертная проверка: климатолог, синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев