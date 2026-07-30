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В Казахстане определили даты школьных каникул и сроки окончания занятий

Казахстан

Министерство просвещения Казахстана утвердило учебный календарь на 2026-2027 учебный год. Соответствующий порядок определяет даты начала и окончания занятий, продолжительность четвертей и каникул для всех организаций среднего образования страны.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

Учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года. График разбит на четыре четверти: первая и вторая — по восемь учебных недель, третья — десять недель, четвёртая — восемь недель. Осенние каникулы длятся семь календарных дней — с 26 октября по 1 ноября включительно. Зимние каникулы составят 14 дней — с 28 декабря по 10 января включительно. Весенние каникулы запланированы на семь дней — с 22 по 28 марта включительно.

Дополнительный отдых для первоклассников

Отдельно предусмотрены дополнительные каникулы для учащихся первых классов: они пройдут с 8 по 14 февраля включительно. Мера направлена на сглаживание адаптационного периода для детей, только начинающих системное обучение. Для остальных классов учебный процесс в этот период продолжается в штатном режиме.

Также Ministerio утвердило сроки проведения итоговой аттестации выпускников 9 (10) и 11 (12) классов. Конкретные даты экзаменов будут доведены до школь и учащихся отдельно в установленные ведомством сроки.

Юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова указывает, что утверждённый календарь является обязательным для всех видов школ — государственных и частных — поскольку основывается на приказе уполномоченного центрального органа. Местные органы образования не имеют права в одностороннем порядке смещать даты четвертей или каникул, если иное не предусмотрено специальными решениями в отношении отдельных категорий обучающихся.

Экспертный комментарий: "Жёстко зафиксированный календарь даёт семьям возможность планировать отдых и уход за детьми за полгода до начала года. Дополнительная неделя в феврале для первоклассников — важная психологическая поддержка в период наибольшей нагрузки", — отметила эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Порядок вступает в силу с момента официального опубликования и будет действовать на территории всей Республики Казахстан. Школы обязанны привести свои локальные акты в соответствие с утверждённым графиком до 1 сентября 2026 года.

Экспертная проверка:
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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