Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Северной Осетии построят шесть новых туристических объектов до 2027 года
Концепция молодежного туризма в Нижегородской области предполагает запуск цифровой платформы
Ограниченный бюджет заставит Opel использовать чужие платформы в новых авто
Объемы отгрузки рыбы в Ростовской области упали почти втрое за год
Ночная жара лишает сна и заставляет сердце работать на износ в поисках прохлады
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
В Курчатове построят новый микрорайон на 2,7 тысячи квартир
Россия может увеличить переработку нефти на заводах Казахстана из-за дефицита НПЗ
Жажда в жару обманывает организм: ошибки в питьевом режиме приведут к нагрузке на сердце и почки

На юге Казахстана 31 июля ожидается сильная жара до 44 градусов

Казахстан

В Казахстане 31 июля ожидается резкий температурный контраст между северными, западными и южными регионами. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за риска ливней, града и шквального ветра, в то время как на юге сохранится аномальная жара.

Зной
Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зной

Наиболее высокие температурные показатели зафиксируют в Кызылординской и Туркестанской областях — воздух прогреется до 40-44 градусов. В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях и области Улытау столбики термометров поднимутся до 40-41 градуса.

В Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в регионах Улытау и Жетысу ожидается температура от 35 до 39 градусов. В частности, в Астане прогноз составляет 35-37 градусов, в Шымкенте — 40-41, в Кызылорде — 40-42, а в Туркестане — до 44 градусов.

Эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова отмечает, что сочетание экстремально высоких температур с низкой влажностью почвы создает условия для возникновения пожаров, поэтому мониторинг ситуации в зонах высокого и чрезвычайного класса опасности становится приоритетным.

Зоны штормового риска и пыльные бури

Штормовые предупреждения действуют в следующих регионах:

  • Актюбинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
  • Костанайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;
  • область Абай.

В этих территориях прогнозируют грозы, сильные дожди, град и усиление ветра. Параллельно с этим в отдельных районах Туркестанской и Кызылординской областей ожидаются пыльные бури.

"Пыльные бури в южных регионах могут привести к резкому снижению видимости на трассах и осложнить дыхание людей с заболеваниями легких, что требует соблюдения мер предосторожности при выходе на открытый воздух", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

По данным "Казгидромета", в Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. При этом синоптики прогнозируют, что в августе в некоторых регионах страны температура может снизиться до +25 градусов.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
В Брянске реставрируют городскую усадьбу середины XIX века на улице Красноармейской
Брянская область
В Брянске реставрируют городскую усадьбу середины XIX века на улице Красноармейской
Сеть АЗС Лукойл приостановила работу в Белгороде и Старом Осколе
Белгородская область
Сеть АЗС Лукойл приостановила работу в Белгороде и Старом Осколе
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Садоводство, цветоводство
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Последние материалы
В Самаре реконструируют подразделение областного наркологического диспансера
Озимый ячмень "Квант" поможет аграриям Поволжья заменить импортные семена
Сызрань примет юбилейный фестиваль духовых оркестров "Серебряные трубы Поволжья"
В Самаре восстанавливают исторический облик Дома Шихобаловой
Водителям запретили переработки: обновленные правила режима труда создадут кадровый коллапс
Инспекторы ГИМС МЧС сразятся в Тольятти за звание лучших по водно-моторным видам
Предприниматели Смоленска смогут арендовать муниципальные помещения за 1 рубль
В Северной Осетии построят шесть объектов сельского туризма к 2028 году
В Псковской области перехватили 3888 зараженных растений из Нидерландов и Кении
В Тульской области бесплатно привлекают социальных помощников для детей на паллиативном уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.