На юге Казахстана 31 июля ожидается сильная жара до 44 градусов

В Казахстане 31 июля ожидается резкий температурный контраст между северными, западными и южными регионами. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за риска ливней, града и шквального ветра, в то время как на юге сохранится аномальная жара.

Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зной

Наиболее высокие температурные показатели зафиксируют в Кызылординской и Туркестанской областях — воздух прогреется до 40-44 градусов. В Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях и области Улытау столбики термометров поднимутся до 40-41 градуса.

В Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, а также в регионах Улытау и Жетысу ожидается температура от 35 до 39 градусов. В частности, в Астане прогноз составляет 35-37 градусов, в Шымкенте — 40-41, в Кызылорде — 40-42, а в Туркестане — до 44 градусов.

Эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова отмечает, что сочетание экстремально высоких температур с низкой влажностью почвы создает условия для возникновения пожаров, поэтому мониторинг ситуации в зонах высокого и чрезвычайного класса опасности становится приоритетным.

Зоны штормового риска и пыльные бури

Штормовые предупреждения действуют в следующих регионах:

Актюбинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

Костанайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;

область Абай.

В этих территориях прогнозируют грозы, сильные дожди, град и усиление ветра. Параллельно с этим в отдельных районах Туркестанской и Кызылординской областей ожидаются пыльные бури.

"Пыльные бури в южных регионах могут привести к резкому снижению видимости на трассах и осложнить дыхание людей с заболеваниями легких, что требует соблюдения мер предосторожности при выходе на открытый воздух", — отметила эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

По данным "Казгидромета", в Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. При этом синоптики прогнозируют, что в августе в некоторых регионах страны температура может снизиться до +25 градусов.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова