Инцидент на котлоагрегате № 5 Павлодарской ТЭЦ-2 сопровождался громким хлопком

На Павлодарской ТЭЦ-2 в результате пусковых операций на котлоагрегате № 5 произошла разгерметизация трубопровода. Инцидент сопровождался громким хлопком.
В момент аварии на соседнем объекте — котлоагрегате № 4 — велись работы по капитальному ремонту. По данным АО "Павлодарэнерго", в результате происшествия пострадали двое сотрудников подрядной организации. Один из рабочих пожаловался на оглушение, второй получил травму голеностопа.
Пострадавшие прошли медицинское обследование, после чего были отпущены домой. В пресс-службе компании заявили, что их состояние не вызывает опасений.
Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что аварии при пусковых операциях часто указывают на критический износ оборудования или ошибки при подготовке системы к нагрузкам, что требует тщательного технического аудита конкретного узла.
Представители предприятия утверждают, что работа оборудования станции находится под контролем. Сведений о влиянии инцидента на подачу тепла и электроэнергии в город не предоставлено.
Экспертный комментарий: "Разгерметизация трубопровода под давлением — это всегда риск серьезных травм. Важно понимать, был ли хлопок следствием гидроудара или физического разрушения металла из-за коррозии", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
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