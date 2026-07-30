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Инцидент на котлоагрегате № 5 Павлодарской ТЭЦ-2 сопровождался громким хлопком

Казахстан

На Павлодарской ТЭЦ-2 в результате пусковых операций на котлоагрегате № 5 произошла разгерметизация трубопровода. Инцидент сопровождался громким хлопком.

Градирня на фоне неба
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Градирня на фоне неба

В момент аварии на соседнем объекте — котлоагрегате № 4 — велись работы по капитальному ремонту. По данным АО "Павлодарэнерго", в результате происшествия пострадали двое сотрудников подрядной организации. Один из рабочих пожаловался на оглушение, второй получил травму голеностопа.

Пострадавшие прошли медицинское обследование, после чего были отпущены домой. В пресс-службе компании заявили, что их состояние не вызывает опасений.

Эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех отмечает, что аварии при пусковых операциях часто указывают на критический износ оборудования или ошибки при подготовке системы к нагрузкам, что требует тщательного технического аудита конкретного узла.

Представители предприятия утверждают, что работа оборудования станции находится под контролем. Сведений о влиянии инцидента на подачу тепла и электроэнергии в город не предоставлено.

Экспертный комментарий: "Разгерметизация трубопровода под давлением — это всегда риск серьезных травм. Важно понимать, был ли хлопок следствием гидроудара или физического разрушения металла из-за коррозии", — отметил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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